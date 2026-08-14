+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Августа , 07:05

Үҫмер питбайкта һәләк булған: ата-әсәһен дә яуаплылыҡ көтәме?

Башҡортостандың Архангел ауылында 12 августа ҡот осҡос юл-транспорт һәләкәте теркәлгән.

Үҫмер питбайкта һәләк булған: ата-әсәһен дә яуаплылыҡ көтәме?Үҫмер питбайкта һәләк булған: ата-әсәһен дә яуаплылыҡ көтәме?
Үҫмер питбайкта һәләк булған: ата-әсәһен дә яуаплылыҡ көтәме?

Киске сәғәт биштәр тирәһендә 17 йәшлек үҫмер «Кайро» питбайкы менән Совет урамында хәрәкәт иткәндә «Лада Калина» автомобиле менән бәрелешкән. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ауыр йәрәхәттәр алған үҫмер ваҡиға урынында уҡ йән биргән. Питбайкта уның менән бергә булған тиҫтере иҫән ҡалған, әммә ауыр йәрәхәттәр менән дауаханаға оҙатылған. Иң аяныслыһы — ике үҫмер ҙә мотошлемһыҙ булған.

Һәләкәт буйынса тикшереү башланған. Әлеге ваҡытта мәрхүм үҫмерҙең ата-әсәһен енәйәт яуаплылығына тарттырыу мәсьәләһе лә ҡарала. Тикшереү барышында бәлиғ булмаған баланың питбайк менән идара итеүенә шарттар тыуҙырған кешеләрҙең ғәмәлдәренә хоҡуҡи баһа биреләсәк.

Бер мәлдәге уйһыҙ аҙым — бер ғүмерҙең өҙөлөүенә сәбәп булырға мөмкин… 💔

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика