Үҫмер питбайкта һәләк булған: ата-әсәһен дә яуаплылыҡ көтәме?

Киске сәғәт биштәр тирәһендә 17 йәшлек үҫмер «Кайро» питбайкы менән Совет урамында хәрәкәт иткәндә «Лада Калина» автомобиле менән бәрелешкән. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ауыр йәрәхәттәр алған үҫмер ваҡиға урынында уҡ йән биргән. Питбайкта уның менән бергә булған тиҫтере иҫән ҡалған, әммә ауыр йәрәхәттәр менән дауаханаға оҙатылған. Иң аяныслыһы — ике үҫмер ҙә мотошлемһыҙ булған.
Һәләкәт буйынса тикшереү башланған. Әлеге ваҡытта мәрхүм үҫмерҙең ата-әсәһен енәйәт яуаплылығына тарттырыу мәсьәләһе лә ҡарала. Тикшереү барышында бәлиғ булмаған баланың питбайк менән идара итеүенә шарттар тыуҙырған кешеләрҙең ғәмәлдәренә хоҡуҡи баһа биреләсәк.
Бер мәлдәге уйһыҙ аҙым — бер ғүмерҙең өҙөлөүенә сәбәп булырға мөмкин… 💔