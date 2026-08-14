"Мөмкинлектәр һабантуйы"

Уны "Ҡатын-ҡыҙҙар советы" ойошмаһының Башҡортостан бүлексәһе рәйесе Гүзәл Насырова алып барҙы.
Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары йәмәғәт ойошмаһы етәксеһе Гөлнур Ҡолһарина үҙенең сығышында "Ватанды һаҡлаусылар" дәүләт фонды эшмәкәрлегендә, МХО һалдаттарына һәм уларҙың ғаиләләренә тап гүзәл заттарҙың ярҙамы ҙур булыын билдәләне.
"Минең бизнесым" үҙәге етәксеһе Айгөл Багаутдинова республикала эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнеүсе ҡатын-ҡыҙҙарҙың йылдан-йыл арта барыуы тураһында һөйләне һәм бизнесты асыу, үҫтереү буйынса үҙәк тарафынан булдырылған ярҙам саралары менән таныштырҙы. Әйткәндәй, махсус хәрби операция ветерандары һәм уларҙың ғаиләләре өсөн айырым проект булдырылған. Шулай уҡ әлеге ваҡытта "Женщина предприниматель" программаһы эшләй.
Әбйәлил районында эшләп килеүсе Эшҡыуарҙар союзы менән йәмәғәт эшмәкәре, меценат, шәхси эшҡыуар Гөлнара Әминева таныштырҙы. Әйткәндәй, улар тап ҡатын-ҡыҙҙар советтары менән әүҙем хеҙмәттәшлек итә, төрлө мәҙәни, спорт һәм эшҡыуарлыҡ сараларын бергәләп ойоштора.