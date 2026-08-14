+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Августа , 09:37

"Мөмкинлектәр һабантуйы"

"Урал аръяғы" инвестһабантуйында ошондай исем аҫтында эшлекле ҡатын-ҡыҙҙар секцияһы эшләй.  

"Мөмкинлектәр һабантуйы""Мөмкинлектәр һабантуйы"
"Мөмкинлектәр һабантуйы"

Уны "Ҡатын-ҡыҙҙар советы" ойошмаһының Башҡортостан бүлексәһе рәйесе Гүзәл Насырова алып барҙы.

Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары йәмәғәт ойошмаһы етәксеһе Гөлнур Ҡолһарина үҙенең сығышында "Ватанды һаҡлаусылар" дәүләт фонды эшмәкәрлегендә, МХО һалдаттарына һәм уларҙың ғаиләләренә тап гүзәл заттарҙың ярҙамы ҙур булыын билдәләне.

"Минең бизнесым" үҙәге етәксеһе Айгөл Багаутдинова республикала эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнеүсе ҡатын-ҡыҙҙарҙың йылдан-йыл арта барыуы тураһында һөйләне һәм бизнесты асыу, үҫтереү буйынса үҙәк тарафынан булдырылған ярҙам саралары менән таныштырҙы. Әйткәндәй, махсус хәрби операция ветерандары һәм уларҙың ғаиләләре өсөн айырым проект булдырылған. Шулай уҡ әлеге ваҡытта "Женщина предприниматель" программаһы эшләй.

Әбйәлил районында эшләп килеүсе Эшҡыуарҙар союзы менән йәмәғәт эшмәкәре, меценат, шәхси эшҡыуар Гөлнара Әминева таныштырҙы. Әйткәндәй, улар тап ҡатын-ҡыҙҙар советтары менән әүҙем хеҙмәттәшлек итә, төрлө мәҙәни, спорт һәм эшҡыуарлыҡ сараларын бергәләп ойоштора.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика