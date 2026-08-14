+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Августа , 07:02

Инвестһабантуйҙа рекорд ҡуйыласаҡ

Сара ҡунаҡтары һәм Сибай халҡы бөгөн Өфө рестораторы Михаил Кумпандың данлыҡлы ризығын тәмләй ала.   

Инвестһабантуйҙа рекорд ҡуйыласаҡИнвестһабантуйҙа рекорд ҡуйыласаҡ
Инвестһабантуйҙа рекорд ҡуйыласаҡ

Бөгөн ҡаланың үҙәк паркында 1000 стакан "Өфөчино" эсемлеге әҙерләнә. Был - Рәсәйҙең рекордтар китабына инәсәк ваҡиға.

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика