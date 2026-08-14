"Еңеү иҡтисады йөҙҙәрҙә" аллеяһы асылды

"Ул махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙың төбәк иҡтисадына индергән өлөшөн, шулай уҡ республиканың эшҡыуарлыҡ берләшмәһенән уларға ярҙам күрһәткәнен асыҡ күрһәтә. Был социаль яуаплылыҡ һәм илһөйәрлрлыҡ ойошмаһы Башҡортостан Республикаһының ек эшҡыуарлыҡ ландшафтының айырылғыһыҙ өлөшө булыуына иң яҡшы дәлил булып хеҙмәт итә", - тип хәбәр иттеләр Башҡортостандың Ээшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина.
Күргәҙмә инвестһабантуйы программаһының бер өлөшө буласаҡ. Стендта эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнгән махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар, шулай уҡ уларға ярҙам күрһәткән
бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡ һәм эре предприятиелар тураһында мәғлүмәт бирелгән.