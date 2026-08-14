+16 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Августа , 04:55

"Еңеү иҡтисады йөҙҙәрҙә" аллеяһы асылды

Бөтә Рәсәй инвестиция һабантуйы үтәсәк урында тематик аллея менән танышырға мөмкин.  

"Еңеү иҡтисады йөҙҙәрҙә" аллеяһы асылды"Еңеү иҡтисады йөҙҙәрҙә" аллеяһы асылды
"Еңеү иҡтисады йөҙҙәрҙә" аллеяһы асылды

"Ул махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙың төбәк иҡтисадына индергән өлөшөн, шулай уҡ республиканың эшҡыуарлыҡ берләшмәһенән уларға ярҙам күрһәткәнен асыҡ күрһәтә. Был социаль яуаплылыҡ һәм илһөйәрлрлыҡ ойошмаһы Башҡортостан Республикаһының ек эшҡыуарлыҡ ландшафтының айырылғыһыҙ өлөшө булыуына иң яҡшы дәлил булып хеҙмәт итә", - тип хәбәр иттеләр Башҡортостандың Ээшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина.

Күргәҙмә инвестһабантуйы программаһының бер өлөшө буласаҡ. Стендта эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнгән махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар, шулай уҡ уларға ярҙам күрһәткән 
бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡ һәм эре предприятиелар тураһында мәғлүмәт бирелгән.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика