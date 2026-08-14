+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Августа , 11:36

Бизнес менән идара итеү һәм стратегия Кубогы башланды

"Урал аръяғы" сиктәрендә виртуаль корпоратив идара итеү симуляцияһында йәмәғәт һәм бизнес секторынан 17 команда осрашты. Дәүләт секторы исеменән Башҡортостандың Иҡтисади үҫеш, Эшҡыуарлыҡ министрлыҡтарынан, БР Хөкүмәте Аппаратынан, Сибай ҡалаһы хакимиәтенән, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар командалары сығыш яһай.  

Бизнес менән идара итеү һәм стратегия Кубогы башландыБизнес менән идара итеү һәм стратегия Кубогы башланды
Бизнес менән идара итеү һәм стратегия Кубогы башланды
Бизнес-лигала Сибай тау-байыҡтырыу комбинаты, «Башмед», «Башкирэнерго», «Эко-Сити», Башҡортостандың Үҫеш корпорацияһы һәм «Бизнес ҡатын-ҡыҙҙары», шулай уҡ Президент 
программаһы вәкилдәре ҡатнаша. Чемпионатҡа махсус ҡунаҡ булараҡ Стәрлетамаҡ ҡалаһының 3-сө башҡорт лицей-интернатынан команда ҡушылды.

Ярышта ике еңеүсе билдәләнәсәк — һәр лиганан берәр.
- Беҙҙең Кубок – стратегик фекерләү, ҡаты конкуренция шарттарында ҡарарҙар ҡабул итеү һәләтен, командала эшләү мөмкинлеген һынау өсөн үҙенсәлекле майҙан, — тип 
билдәләне Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте Премьер-министрының беренсе урынбаҫары- Иҡтисади үҫеш һәм инвестиция сәйәсәте министры Рөстәм Моратов. Ул шулай уҡ махсус 
хәрби операция ветерандары ассоциацияһы командаһын айырым сәләмләне: - Һеҙ алға барырға, етәкселек итергә һәм яуаплылыҡты үҙ өҫтөгөҙгә алырға күнеккәнһегеҙ. Шуға күрә 
чемпионатта ҡатнашыуығыҙ һеҙгә яңы бейеклектәргә күтәрелеү өсөн тағы бер трамплин булып хеҙмәт итер, тип иҫәпләйбеҙ.

Башҡортостан кубогы 2020 йылдан алып үткәрелә, ошо осорҙа проектта 500-гә яҡын кеше ҡатнашҡан. Кубок еңеүселәре 2026 йылдың көҙөндә «Global Management Challenge» милли 
финалында Башҡортостан исеменән сығыш яһаясаҡ.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика