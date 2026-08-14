+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Августа , 06:15

«Бер кемгә лә бер нәмә лә дәлилләмәйем...»

Өфө блогеры Рөстәм Нәбиев үҙенең уй-фекерҙәре, хис-тойғолары менән уртаҡлашты.

«Бер кемгә лә бер нәмә лә дәлилләмәйем...»«Бер кемгә лә бер нәмә лә дәлилләмәйем...»
«Бер кемгә лә бер нәмә лә дәлилләмәйем...»

Эверестҡа  күтәрелеүҙең һуңғы көндәре Рөстәм өсөн айырыуса ауыр булған. «Минең өсөн был бик ҡатмарлы дүрт көн ине. Мин 36 сәғәттән ашыу ҡулдарымда хәрәкәт иттем», — тип яҙа ул фото аҫтындағы яҙмаһында.

Шул уҡ ваҡытта Нәбиев өсөн тауҙарҙың мәғәнәһе йылдар дауамында үҙгәреүен билдәләп үтә. Элек ул тауҙарға үҙ-үҙенә тормошоның дауам итеүен иҫбатлау өсөн килгән. Хәҙер иһә, уңа бер кемгә лә бер нәмә лә дәлилләргә кәрәкмәй.

Рөстәмдең һүҙҙәренсә, тауҙар уның өсөн ирек урынына әйләнгән. Бейеклектә ул үҙен инвалидлыҡ менән бәйле сикләүҙәрҙән ваҡытлыса азат итеп тоя.

«Унда инвалидтар коляскаһы ла, протездар ҙа, сикләүҙәр ҙә юҡ. Унда бары тик мин, тауҙар, табиғәт һәм юғарыға табан юл бар», — тип яҙа ул.

Тап тауҙарҙа Рөстәм тормошто айырыуса ныҡ тойоуын әйтә. Ҡар, ел һәм сикһеҙ тау битләүҙәре араһында ул нимәнәндер мәхрүм ҡалыуы тураһында уйламай. Киреһенсә, иғтибарын бөгөнгө көнгә йүнәлә: ул иҫән, хәрәкәтләнә, хис итә, хыяллана һәм үҙ алдына яңынан мөмкин булмаған кеүек тойолған маҡсаттар ҡуя ала.

«Бәлки, шуға күрә мине тауҙар үҙенә шулай тарталыр», — тип фекерен тамамлай Рөстәм Нәбиев.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика