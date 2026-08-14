«Бер кемгә лә бер нәмә лә дәлилләмәйем...»

Эверестҡа күтәрелеүҙең һуңғы көндәре Рөстәм өсөн айырыуса ауыр булған. «Минең өсөн был бик ҡатмарлы дүрт көн ине. Мин 36 сәғәттән ашыу ҡулдарымда хәрәкәт иттем», — тип яҙа ул фото аҫтындағы яҙмаһында.
Шул уҡ ваҡытта Нәбиев өсөн тауҙарҙың мәғәнәһе йылдар дауамында үҙгәреүен билдәләп үтә. Элек ул тауҙарға үҙ-үҙенә тормошоның дауам итеүен иҫбатлау өсөн килгән. Хәҙер иһә, уңа бер кемгә лә бер нәмә лә дәлилләргә кәрәкмәй.
Рөстәмдең һүҙҙәренсә, тауҙар уның өсөн ирек урынына әйләнгән. Бейеклектә ул үҙен инвалидлыҡ менән бәйле сикләүҙәрҙән ваҡытлыса азат итеп тоя.
«Унда инвалидтар коляскаһы ла, протездар ҙа, сикләүҙәр ҙә юҡ. Унда бары тик мин, тауҙар, табиғәт һәм юғарыға табан юл бар», — тип яҙа ул.
Тап тауҙарҙа Рөстәм тормошто айырыуса ныҡ тойоуын әйтә. Ҡар, ел һәм сикһеҙ тау битләүҙәре араһында ул нимәнәндер мәхрүм ҡалыуы тураһында уйламай. Киреһенсә, иғтибарын бөгөнгө көнгә йүнәлә: ул иҫән, хәрәкәтләнә, хис итә, хыяллана һәм үҙ алдына яңынан мөмкин булмаған кеүек тойолған маҡсаттар ҡуя ала.
«Бәлки, шуға күрә мине тауҙар үҙенә шулай тарталыр», — тип фекерен тамамлай Рөстәм Нәбиев.