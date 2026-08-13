+20 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Августа , 09:20

Яугирҙың аҡсаһын урлаған

       Шундай мут  һәм оятһыҙ ҡатындар ҙа була.

Яугирҙың аҡсаһын урлағанЯугирҙың аҡсаһын урлаған
Яугирҙың аҡсаһын урлаған

 

 Дүртөйлө районында йәшәгән ҡатынға махсус хәрби операцияла ҡатнашыусының аҡсаһын урлаған өсөн хөкөм ҡарары сығарылды, тип хәбәр итте Башҡортостан прокуратураһы.

Яугир үҙенең танышына аҙыҡ-түлек һатып алыу өсөн банк картаһын бирә.  Ошо мәлде файҙаланып, ҡатын банкоматтан  уның 260 мең һум аҡсаһын ала . Ир һуңынан ғына аҡсаһы юғалыуын асыҡлай.

Ғәйепләнеүсе енәйәт ҡылыуҙа ғәйепле булыуын таныған, аҡсаны ҡайтарған.

 Суд ҡатынды 3 йылға һынау ваҡыты менән  шартлы рәүештә 3 йыл да  2 айға иркенән мәхрүм иткән.

 

Фото: zarplata-online.ru                                                                    

 

Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика