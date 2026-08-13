+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Августа , 08:25

«Яралылар бар»

Радий Хәбиров Башҡортостанға БПЛА һөжүме тураһында һөйләне

«Яралылар бар»«Яралылар бар»
«Яралылар бар»

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров республикаға БПЛА һөжүме хаҡында һөйләне. Уның һүҙҙәренсә, бөтәһе 21 БПЛА булған, уларҙың 16-һы Салауатта бәреп төшөрөлгән.

Ҡалғандарының маҡсаты Чишмә районындағы логистика үҙәге булған. Хәҙер унда ла янғын һүндерәләр, шул иҫәптән янғын-ҡотҡарыу вертолеты Ка-32 йәлеп ителгән.

Ике кеше яраланған. Икеһе лә дауаханала, уларға бөтә кәрәкле ярҙам күрһәтелә.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, бөгөн сәғәт 08:50-лә Башҡортостанда пилотһыҙ аппараттар хәүефе режимы индерелгәйне. Быға бәйле Өфө аэропорты осоштарҙы сикләне.

Бөгөн үк Салауатта БПЛА һөжүмен кире ҡаҡтылар. Пилотһыҙ аппараттарҙың береһенең ярсыҡтары промзонала ҡала, шунан һуң янғын сыға. Сәғәт 11:19-ҙа пилотһыҙ аппараттар хәүефе режимы алынды.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика