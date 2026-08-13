+20 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Августа , 11:10

Шок! Баланы бесәй тырнап үлтергән!

Ҡурҡыныс хәл Стәрлетамаҡ районында була.

Шок! Баланы бесәй тырнап үлтергән!Шок! Баланы бесәй тырнап үлтергән!
Шок! Баланы бесәй тырнап үлтергән!

Стерлетамаҡ районында бәләкәй ҡыҙҙың аяғын ҡотороу ауырыуы менән сирләгән берәҙәк бесәй тырнай, әммә бынан һуң балаға  ҡурҡыныс инфекцияға ҡаршы кәрәкле прививка яһалмай.

Фажиғә 2025 йылдың октябрендә булған. Был осраҡ үткән йылда Рәсәйҙә ҡотороу ауырыуынан теркәлгән алты үлем осрағының береһе була.

2025 йылда Башҡортостанда ете тораҡ пунктында ҡотороу ауырыуының 12 осрағы асыҡланған. Сир йорт һәм ҡырғый хайуандарҙа — бесәйҙәрҙә, эттәрҙә, төлкөләрҙә, һеләүһендә табыла.

Ауырыу осраҡтарының иң күбе Иглин районында теркәлә, унда инфекция бер юлы бер нисә хайуанда асыҡлана.

 

Әйткәндәй, әле ҡотороу сиренә ҡаршы карантин Баймаҡ районының Төркмән ауылында индерелде һәм ғәмәлдә ҡала.

Ауырыуҙың таралыуын булдырмау өсөн, карантин биләмәһенә хайуандарҙы алып инеү һәм унан алып сығыу тыйыла. Шулай уҡ бында ауыл хужалығы йәрминкәләрен һәм күргәҙмәләрен үткәрергә ярамай.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика