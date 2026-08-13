Парк республикала иң матуры буласаҡ!

Йәмәғәт киңлеге Республика көнөнә әҙер булырға тейеш.
Паркта эштең күп өлөшө башҡарылған. Төҙөүселәр инженер селтәрҙәрен алмаштырған, балалар һәм спорт майҙансығы, амфитеатр ҡуйылған. Ике фонтанды реконструкциялау бара.
Радий Хәбиров билдәләүенсә, Ленин исемендәге был парк республикала иң матурҙарының береһе буласаҡ.
– Беҙ уны мемориал характерҙа ғына итмәйбеҙ, ә айырыуса балалар менән йөрөү өсөн уңайлы урын яһаясаҡбыҙ. Шуға ла төрлө зона буласаҡ һәм совет осоронда ингән ерҙе биҙәп торған иҫке арканы ла тергеҙәсәкбеҙ, - тине БР Башлығы.
Фото: БР Башлығы сайтынан, М. Юнысов.