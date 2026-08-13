+20 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Августа , 09:20

Парк республикала иң матуры буласаҡ!

Бөгөн, 13 августа, БР Башлығы Радий Хәбиров Өфөләге Ленин паркын төҙөкләндереү барышы менән танышты.

Парк республикала иң матуры буласаҡ!Парк республикала иң матуры буласаҡ!
Парк республикала иң матуры буласаҡ!

Йәмәғәт киңлеге Республика көнөнә әҙер булырға тейеш. 

Паркта эштең күп өлөшө башҡарылған. Төҙөүселәр инженер селтәрҙәрен алмаштырған, балалар һәм спорт майҙансығы, амфитеатр ҡуйылған. Ике фонтанды реконструкциялау бара.

Радий Хәбиров билдәләүенсә, Ленин исемендәге был парк республикала иң матурҙарының береһе буласаҡ.

– Беҙ уны мемориал характерҙа ғына итмәйбеҙ, ә айырыуса балалар менән йөрөү өсөн уңайлы урын яһаясаҡбыҙ. Шуға ла төрлө зона буласаҡ һәм совет осоронда ингән ерҙе биҙәп торған иҫке арканы ла тергеҙәсәкбеҙ, - тине БР Башлығы.

Фото: БР Башлығы сайтынан, М. Юнысов.

 

Парк республикала иң матуры буласаҡ!
Парк республикала иң матуры буласаҡ!
Парк республикала иң матуры буласаҡ!
Парк республикала иң матуры буласаҡ!
Парк республикала иң матуры буласаҡ!
Парк республикала иң матуры буласаҡ!
Парк республикала иң матуры буласаҡ!
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика