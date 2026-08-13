Ҡот осҡос! Уға ни бары 20 йәш булған!

Илеш районында үлемгә алып килгән юл-транспорт ваҡиғаһы теркәлә. Фажиғә тураһында Башҡортостан Дәүләт автоинспекцияһының (ЮХХДИ) матбуғат хеҙмәтенән хәбәр иттеләр.
Юл-транспорт ваҡиғаһы иртәнге сәғәт алты тулып килгәндә М-12 «Көнсығыш» автомобиль юлының 1194-се километрында булған. Алдан алынған мәғлүмәттәр буйынса, 31 йәшлек шофер идара иткән «Тенет Т7» автомобиле «Исузу» йөк машинаһы менән бәрелешкән.
Башҡортостандың Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитетының матбуғат хеҙмәтенән хәбәр итеүҙәренсә, ваҡиға урынына ҡотҡарыусылар килгән. Улар аккумулятор батареяһын өҙгән, еңел автомобилдәге шоферҙы һәм пассажирҙы сығарып, ашығыс медицина ярҙамы хеҙмәткәрҙәренә тапшырған.
Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә 20 йәшлек ҡатын-ҡыҙ (пассажир) һәләк булған, шофер дауаханаға оҙатылған.