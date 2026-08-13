+20 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Августа , 10:55

Ҡот осҡос! Уға ни бары 20 йәш булған!

Бөгөн Илеш районында булған авария йәш ҡыҙҙың ғүмерен ҡыя.

Ҡот осҡос! Уға ни бары 20 йәш булған!Ҡот осҡос! Уға ни бары 20 йәш булған!
Ҡот осҡос! Уға ни бары 20 йәш булған!

Илеш районында үлемгә алып килгән юл-транспорт ваҡиғаһы теркәлә.  Фажиғә тураһында Башҡортостан Дәүләт автоинспекцияһының (ЮХХДИ) матбуғат хеҙмәтенән хәбәр иттеләр.

Юл-транспорт ваҡиғаһы иртәнге сәғәт алты тулып килгәндә М-12 «Көнсығыш» автомобиль юлының 1194-се километрында булған. Алдан алынған мәғлүмәттәр буйынса, 31 йәшлек шофер идара иткән «Тенет Т7» автомобиле «Исузу» йөк машинаһы менән бәрелешкән.

Башҡортостандың Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитетының матбуғат хеҙмәтенән хәбәр итеүҙәренсә, ваҡиға урынына ҡотҡарыусылар килгән. Улар аккумулятор батареяһын өҙгән, еңел автомобилдәге шоферҙы һәм пассажирҙы сығарып, ашығыс медицина ярҙамы хеҙмәткәрҙәренә тапшырған.

Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә 20 йәшлек ҡатын-ҡыҙ (пассажир) һәләк булған, шофер дауаханаға оҙатылған.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика