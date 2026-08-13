+20 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Августа , 09:05

«Не кайфанул»

Фирҙүс Тямавтың концертына 10 тамашасы килгән.

«Не кайфанул»«Не кайфанул»
«Не кайфанул»

— Был концерт миңә оҡшаманы. Дөрөҫөн генә әйткәндә, „не кайфанул“ мин. Тамашасы менән бәйләнеш бик яҡшы ине. Мин хәҙер өйгә ҡайтам, концерттан видео ҡарайым,  үҙемде тәнҡитләйем, хаталарымды табам. Был минең өсөн ҙур генераль репетиция булды. Дөйөм алғанда, концерт яҡшы үтте, әмма ойоштороуҙағы етешһеҙлектәрем арҡаһында миңә оҡшаманы, — тип яуап бирҙе Тямаев алып барыусы Роза Хәйруллинаның һорауҙарына.

Социаль селтәрҙәрҙәге баһаламаларға ҡарағанда, тамашасыларҙың күбеһе концерттан һәм сараның энергетикаһынан ҡәнәғәт ҡалған. Тыңлаусылар концерттың иң романтик мәлен дә билдәләп үтә,  йырсының сәхнәлә ҡатынына ҡулын һәм йөрәген тәҡдим итеп тубыҡланған мәлен.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика