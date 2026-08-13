— Был концерт миңә оҡшаманы. Дөрөҫөн генә әйткәндә, „не кайфанул“ мин. Тамашасы менән бәйләнеш бик яҡшы ине. Мин хәҙер өйгә ҡайтам, концерттан видео ҡарайым, үҙемде тәнҡитләйем, хаталарымды табам. Был минең өсөн ҙур генераль репетиция булды. Дөйөм алғанда, концерт яҡшы үтте, әмма ойоштороуҙағы етешһеҙлектәрем арҡаһында миңә оҡшаманы, — тип яуап бирҙе Тямаев алып барыусы Роза Хәйруллинаның һорауҙарына.
Социаль селтәрҙәрҙәге баһаламаларға ҡарағанда, тамашасыларҙың күбеһе концерттан һәм сараның энергетикаһынан ҡәнәғәт ҡалған. Тыңлаусылар концерттың иң романтик мәлен дә билдәләп үтә, йырсының сәхнәлә ҡатынына ҡулын һәм йөрәген тәҡдим итеп тубыҡланған мәлен.