+20 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Августа , 09:45

Көслө дауыл ҡубасаҡ

Өйҙән сыҡмай тороу яҡшыраҡ.

Көслө дауыл ҡубасаҡКөслө дауыл ҡубасаҡ
Көслө дауыл ҡубасаҡ

Бөгөн, 13 августа, көндөҙ Башҡортостандың көнбайышында йәшен йәшнәп ҡыҫҡа ваҡытлы көслө ямғыр яуасаҡ. Ел көньяҡтан, көндөҙ уртаса, урыны менән көслө булыуы көтөлә. Һауа температураһы көндөҙ +22, +27°, көньяҡ-көнсығышта +32 градус.

Иртәгә, 14 августа, ҡыҫҡа ваҡытлы көслө ямғыр яуыуы, урыны менән йәшен йәшнәүе фаразлана. Ел көньяҡ-көнбайыштан төньяҡ-көнбайышҡа күсеүсән уртаса, урыны менән көслө булыуы ихтимал. Һауа температураһы төндә +10, +15°, көндөҙ +18, +23°, көньяҡ-көнсығышта +28° тиклем йылытасаҡ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика