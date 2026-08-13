Көслө дауыл ҡубасаҡ

Бөгөн, 13 августа, көндөҙ Башҡортостандың көнбайышында йәшен йәшнәп ҡыҫҡа ваҡытлы көслө ямғыр яуасаҡ. Ел көньяҡтан, көндөҙ уртаса, урыны менән көслө булыуы көтөлә. Һауа температураһы көндөҙ +22, +27°, көньяҡ-көнсығышта +32 градус.
Иртәгә, 14 августа, ҡыҫҡа ваҡытлы көслө ямғыр яуыуы, урыны менән йәшен йәшнәүе фаразлана. Ел көньяҡ-көнбайыштан төньяҡ-көнбайышҡа күсеүсән уртаса, урыны менән көслө булыуы ихтимал. Һауа температураһы төндә +10, +15°, көндөҙ +18, +23°, көньяҡ-көнсығышта +28° тиклем йылытасаҡ.