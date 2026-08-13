+20 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Августа , 10:39

Эшсе бейеклектән ҡолап үлгән

Өфөлә йәш эшсе 8-се ҡаттан лифт шахтаһына ҡолап төшкән.

Эшсе бейеклектән ҡолап үлгәнЭшсе бейеклектән ҡолап үлгән
Эшсе бейеклектән ҡолап үлгән

 Бөгөн Өфөнөң берҙәм дежур-диспетчер хеҙмәтенә (ЕДДС) Әй урамында төҙөлөп ятҡан 26 ҡатлы йортта юғарылыҡтан кеше ҡолауы тураһында хәбәр килгән. Был турала ҡаланың Граждандарҙы яҡлау идаралығының (УГЗ) матбуғат хеҙмәтенән белдерҙеләр.

Субподряд ойошмаһы эшсеһе, 34 йәшлек монтажсы, 8-се ҡат бейеклегенән лифт шахтаһына ҡолап төшкән. Ваҡиға урынына килгән ҡотҡарыусылар ирҙе сығарған. Алынған йәрәхәттәрҙән ул «Ашығыс ярҙам» машинаһы килгәнгә тиклем үк һәләк булған.

Фажиғәнең бөтә шарттары һәм сәбәптәре асыҡлана.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика