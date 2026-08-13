Эшсе бейеклектән ҡолап үлгән

Бөгөн Өфөнөң берҙәм дежур-диспетчер хеҙмәтенә (ЕДДС) Әй урамында төҙөлөп ятҡан 26 ҡатлы йортта юғарылыҡтан кеше ҡолауы тураһында хәбәр килгән. Был турала ҡаланың Граждандарҙы яҡлау идаралығының (УГЗ) матбуғат хеҙмәтенән белдерҙеләр.
Субподряд ойошмаһы эшсеһе, 34 йәшлек монтажсы, 8-се ҡат бейеклегенән лифт шахтаһына ҡолап төшкән. Ваҡиға урынына килгән ҡотҡарыусылар ирҙе сығарған. Алынған йәрәхәттәрҙән ул «Ашығыс ярҙам» машинаһы килгәнгә тиклем үк һәләк булған.
Фажиғәнең бөтә шарттары һәм сәбәптәре асыҡлана.