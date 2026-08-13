Эшҡыуарҙар һәм контроль-күҙәтеү органдары хеҙмәттәшлек тураһында һөйләшәсәк

Сессияла административ баҫымды кәметеү һәм эшҡыуарлыҡҡа ҡарата партнерлыҡ алымдарын үҫтереү тураһында фекер алышасаҡтар.
«Мәнфәғәттәр балансы: бизнес һәм контроль-күҙәтеү органдары араһында һөҙөмтәле диалогты нисек булдырырға?» тип аталған сарала федераль һәм республика идаралыҡ органдары, контроль-күҙәтеү ведомстволары һәм төбәк эшҡыуарҙары ҡатнашасаҡ.
Осрашыуҙа контроль-күҙәтеү эшсәнлеген партнерлыҡ һәм профилактика йүнәлешендә үҙгәртеү механизмдары тураһында һөйләшәсәктәр. Шулай уҡ административ баҫымды кәметеү, хәүефкә юнәлтелгән алымды файҙаланыу һәм бәхәсле мәсьәләләрҙе ҡаты санкцияларһыҙ хәл итеүҙең уңай тәжрибәләре ҡараласаҡ. Туризм өлкәһендәге контроль-күҙәтеү эшсәнлегенә лә иғтибар биреләсәк.