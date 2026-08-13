+20 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Августа , 08:43

Эшҡыуарҙар һәм контроль-күҙәтеү органдары хеҙмәттәшлек тураһында һөйләшәсәк

VIII Бөтә Рәсәй «Урал аръяғы – 2026» инвестһабантуйы сиктәрендә бизнес һәм контроль-күҙәтеү органдары араһындағы хеҙмәттәшлеккә арналған сессия уҙасаҡ.  

Эшҡыуарҙар һәм контроль-күҙәтеү органдары хеҙмәттәшлек тураһында һөйләшәсәкЭшҡыуарҙар һәм контроль-күҙәтеү органдары хеҙмәттәшлек тураһында һөйләшәсәк
Эшҡыуарҙар һәм контроль-күҙәтеү органдары хеҙмәттәшлек тураһында һөйләшәсәк

Сессияла административ баҫымды кәметеү һәм эшҡыуарлыҡҡа ҡарата партнерлыҡ алымдарын үҫтереү тураһында фекер алышасаҡтар.

«Мәнфәғәттәр балансы: бизнес һәм контроль-күҙәтеү органдары араһында һөҙөмтәле диалогты нисек булдырырға?» тип аталған сарала федераль һәм республика идаралыҡ органдары, контроль-күҙәтеү ведомстволары һәм төбәк эшҡыуарҙары ҡатнашасаҡ.

Осрашыуҙа контроль-күҙәтеү эшсәнлеген партнерлыҡ һәм профилактика йүнәлешендә үҙгәртеү механизмдары тураһында һөйләшәсәктәр. Шулай уҡ административ баҫымды кәметеү, хәүефкә юнәлтелгән алымды файҙаланыу һәм бәхәсле мәсьәләләрҙе ҡаты санкцияларһыҙ хәл итеүҙең уңай тәжрибәләре ҡараласаҡ. Туризм өлкәһендәге контроль-күҙәтеү эшсәнлегенә лә иғтибар биреләсәк.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика