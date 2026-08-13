Ашнаҡсы – ул да һалдат

Һуғыш — ул окоптар, танктар һәм артиллерия тауышы ғына түгел, был — көн һайын меңләгән кешенең үҙ бурысын намыҫ менән үтәүе. Хәрби частың яуға һәләтлеген тәьмин итеүселәр араһында, мотоуҡсылар һәм танкистар менән бер рәттән, хәрби ашнаҡсылар айырым урын биләй. Сөнки яугирҙың тамағы туҡ булмаһа, уның еңеүгә ышанысы ла, һуғышта йөрөргә көсө лә булмаясаҡ.
Ялан ашнаҡсыһының төп хәрби бурысы — яугирҙарҙы ваҡытында һәм сифатлы туҡландырыу. 31 се «Башҡортостан» мотоуҡсылар полкының матди тәьминәт ротаһы ашханаһы начальнигы, прапорщик Алексей Садиҡов яу шарттарында ҡайнар һәм төрлөләндерелгән ашты ваҡытында әҙерләп өлгөртөргә кәрәклеген яҡшы белә.
Ул бөтә ғүмерен хәрби хеҙмәткә бағышлаған. Махсус хәрби операцияла ҡатнашҡанға тиклем Алексей 12 йыл хәрби часта ашнаҡсы булып эшләй. Эштән бушатылғандан һуң, ул Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Ивановск өлкәһе буйынса идаралығында ашханаға етәкселек итә. Әммә «гражданка»лағы тыныс эш оҙаҡҡа бармай: өлөшләтә мобилизация иғлан ителгәндән һуң прапорщик Садиҡов яңынан хәрби сафҡа баҫа. Алексей «Башҡортостан» 31-се мотоуҡсылар полкында 2024 йыл аҙағынан хеҙмәт итә. Уның аш-һыуға оҫталығы, тәжрибәһе бында бик тә кәрәгә: подразделениела стажлы һәм профессиональ ашнаҡсы етмәй.
"Матди тәьминәт ротаһы мине йылы ҡабул итте", – тип хәтерләй ул. – Хеҙмәттәштәрем хатта «Повар» тигән позывнойҙы ла үҙҙәре ҡушты.
«Башҡортостан» полкында ул үҙ кеше, өҫтәүенә, беҙҙең республика кейәүе лә. Үҙе Ивановск өлкәһенән булһа ла, ҡатыны сығышы менән Башҡортостандан. Бер нисә тапҡыр беҙҙә ҡунаҡта булған. Буш ваҡытта ул башҡорт милли ризыҡтарын бешереү серҙәрен өйрәнә: ҙур һәм ваҡ-бәлештәр әҙерләй. Төрлө диндә булғандарҙың традицияларына, йолаларына хөрмәт менән ҡарай. Мосолман һәм православие мөхитендә булғандарҙың туҡланыу үҙенсәлектәрен дә белә . Пасхаға, мәҫәлән, ул кулич бешереп, полкташтарын һыйланы.
"Тамғы туйған һалдаттың кәйефе яҡшы , тимәк, һуғышсан рухы ла юғары», — тип иҫәпләй Алексей. Әҙерләнгән ризыҡ хәрби уставтар менән яҙылған тәртипкә теүәл тура килә: унда барыһы ла калорияға тиклем иҫәпләнгән. Меню, әлбиттә, төрлөсә килеп сыға. Бында, фронтта, йыш ҡына консерваланған аҙыҡ-түлектән әҙерләргә мәжбүрһең һәм, әгәр аш-һыуҙы төрлөләндермәһәң, һалдаттар бер төрлөлектән тиҙ арый. Һинең хәрби иптәштәрең ашханаға йөрөмәй башлай икән, был – һөнәри яраҡһыҙлыҡҡа һынау. Алексей КП 125 ялан кухняһында аҙыҡ әҙерләй. Уның өсөн тәртип һүҙ генә түгел: аҙыҡ-түлек әҙерләү һәм һаҡлау урынында һәр ваҡыт идеаль таҙалыҡ булырға, ә һауыт-һаба, ҡаҙандар, аш-һыу приборҙары яңы ғына төргәктән сыҡҡандағы кеүек таҙа, ялтырап торорға тейеш. Ротаның ғорурлығы – яңы ашхана, уны яугирҙәр тораҡ пункты эргәһендәге тыл районында үҙ ҡулдары менән төҙөгән. Ер аҫтында урынлашһа ла, йыһазландырылыуы буйынса хәҙерге кафенан ҡалышмай: түшәмдәрҙең бейеклеге өс метр самаһы, заманса ҡул йыуыу урыны, аҙыҡ таратыу өсөн уңайлы өҫтәл бар. Бында уҡ келәттәр һәм һыуытҡыс ҡорамалдары урынлаштырылған, һалдаттар һәм офицерҙар өсөн ике зал булдырылған.
– Быларҙың барыһын да ҡыҫҡа ваҡытта, бөтә коллектив менән эшләнек. Беҙҙең ашхана армияның иң яҡшыларының береһе иҫәпләнә, тип уйлайым, – ти Алексей.
Шәхси составтың көндәлек туҡланыуынан тыш, "Повар" алғы һыҙыҡта булғандар өсөн дә аҙыҡ әҙерләй. Ашханала автоклав ҡуйылған, ә әҙер ризыҡтарҙы герметик термопакеттарға һалалар һәмуларҙы пилотһыҙ осоу аппараттары ярҙамында фронт һыҙығына килтерәләр. Бындай система хатта ҡатмарлы логистикала ла аҙыҡтың температураһын һәм сифатын һаҡлау мөмкинлеге бирә. Ашнаҡсының ҡулы менән әҙерләнгән аш-һыу һәр ваҡыт өйҙәгесә тәмле. Ул үҙенең ярҙамсылары менән хатта иң ҡатмарлы шарттарҙа ла, яугирҙарҙың табынын байытырға тырыша. Ә ашхана арыуҙан талсыҡҡан, асыҡҡан хәрбиҙәр өсөн көс йыйып ала торған берҙән-бер йылы, яҡты мөйөш. Тәмле генә булып бешкән ҡоймаҡ, туҡмаслы аш,борщ тыуған йортто – берҙән-бер тыныс урынды хәтерләтеп, күңелде йылыта.
Һуғыш тамамланғас, Алексей Яҡтыкүл буйында йорт төҙөргә хыяллана. Ә әлегә ул көн һайын үҙ эшен башҡара: яугирҙарҙы ашата. Үҙ хеҙмәте менән дөйөм эшкә өлөш индерә алыуы өсөн ҡыуана прапорщик Садиков.
"Мин үҙ хеҙмәтем менән дөйөм эшкә өлөш индереүем менән ғорурланам", — ти прапорщик Садиҡов. Бөгөн дә, һыуыҡмы-эҫе көнмө, тынысмы-юҡмы, аш-һыу оҫтаһы үҙ посында.
Беҙҙең яугирҙарҙың еңеүенә Алексей кеүек тыл батырҙарының да өлөшө бик ҙур. Тәмле ризыҡтарың өсөн рәхмәт һиңә!
Рафиҡ ӘХМӘТШИН.
Луганск Халыҡ Республикаһы.
Фронттың Ҡыҙыл Лиман йүнәлеше.