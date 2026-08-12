«Юғарынан ишара»

Әбйәлил районының Юғары Әбдрәш ауылында йәшәүсе Ибраһимовтар ғаиләһенең өйө тулыһынса янған. Кешеләр зыян күрмәгән: бәхетле осраҡлыҡ арҡаһында янғын сыҡҡан мәлдә балалар өйҙә булмаған — өлкән ҡыҙҙары юлға сыҡҡан, кесе ҡыҙҙары өләсәләрендә ҡунаҡта булған.
Ғаилә торлаҡһыҙ ҡалған, ләкин бер таң ҡалырлыҡ нәмәгә иғтибар иткән: ут эсендә доға яҙылған бәләкәй генә пластик мосолман сувениры иҫән ҡалған.
«Минең алтын биҙәүестәрем ҡарайып ирегән, ә пластик сувенирға бер ни ҙә булмаған. Аллаһы Тәғәлә миңә: өйҙө яңынан төҙөп булыуын, төп ҡалҡан — бүрәнәләрҙә түгел, ә иман ҡеүәтендә, балаларҙа, үҙебеҙҙә икәнен иҫкә төшөрҙө», — ти өй хужабикәһе Наилә Ибраһимова.
Ибраһимовтар өс ҡыҙ тәрбиәләй. Ике кесе ҡыҙы — тәрбиәгә алынған балалар, хәҙер улар ата-әсәһе менән бергә торлаҡһыҙ ҡалған. Ауылдаштары уларҙы ваҡытлыса буш торған өйгә урынлаштырған.
Наилә Зөлфәр ҡыҙы махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар өсөн гуманитар ярҙам йыйыуҙа әүҙем ҡатнаша, яугирҙар менән осрашыуҙар ойоштора. Алғы һыҙыҡта уның ике ағаһы йөрөй.
Ибраһимовтар ғаиләһенә нисек ярҙам итергә икәнен ошо телефон аша белешергә була: +7 960 804-26-40 (Наилә Зөлфәр ҡыҙы).