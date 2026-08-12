+19 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
12 Августа , 04:45

«Юғарынан ишара»

  Башҡортостанда янып көлгә әйләнгән өйҙә доға яҙылған пластик мосолман сувениры иҫән ҡалған.

«Юғарынан ишара»«Юғарынан ишара»
«Юғарынан ишара»

Әбйәлил районының Юғары Әбдрәш ауылында йәшәүсе Ибраһимовтар ғаиләһенең өйө тулыһынса янған. Кешеләр зыян күрмәгән: бәхетле осраҡлыҡ арҡаһында янғын сыҡҡан мәлдә балалар өйҙә булмаған — өлкән ҡыҙҙары юлға сыҡҡан, кесе ҡыҙҙары өләсәләрендә ҡунаҡта булған.

Ғаилә торлаҡһыҙ ҡалған, ләкин бер таң ҡалырлыҡ нәмәгә иғтибар иткән: ут эсендә доға яҙылған бәләкәй генә пластик мосолман сувениры иҫән ҡалған.

«Минең алтын биҙәүестәрем ҡарайып  ирегән, ә пластик сувенирға бер ни ҙә булмаған. Аллаһы Тәғәлә миңә: өйҙө яңынан төҙөп булыуын, төп ҡалҡан — бүрәнәләрҙә түгел, ә иман ҡеүәтендә, балаларҙа, үҙебеҙҙә икәнен иҫкә төшөрҙө», — ти өй хужабикәһе Наилә Ибраһимова.

Ибраһимовтар өс ҡыҙ тәрбиәләй. Ике кесе ҡыҙы — тәрбиәгә алынған балалар, хәҙер улар ата-әсәһе менән бергә торлаҡһыҙ ҡалған. Ауылдаштары уларҙы ваҡытлыса буш торған өйгә урынлаштырған.

Наилә Зөлфәр ҡыҙы махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар өсөн гуманитар ярҙам йыйыуҙа әүҙем ҡатнаша, яугирҙар менән осрашыуҙар ойоштора. Алғы һыҙыҡта уның ике ағаһы йөрөй.

Ибраһимовтар ғаиләһенә нисек ярҙам итергә икәнен ошо телефон аша белешергә була: +7 960 804-26-40 (Наилә Зөлфәр ҡыҙы).

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика