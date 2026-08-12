+24 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
12 Августа , 09:55

Яугир-ветерандарға файҙалы ҡушымта

Башҡортостанда «Ветеран 02» ҡушымтаһы эшләй башланы. Ул МХО-ла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә кәрәкле мәғлүмәт алырға ярҙам итә.

Яугир-ветерандарға файҙалы ҡушымтаЯугир-ветерандарға файҙалы ҡушымта
Яугир-ветерандарға файҙалы ҡушымта

Ҡушымтала:

Башҡортостан Республикаһында МХО ветерандары ассоциацияһына инергә, мөрәжәғәт ебәрергә һәм ярҙам алырға, медицина, психологик йәки юридик ярҙамға яҙылырға, вакансиялар табырға, үткәреләсәк саралар тураһында белергә һәм башҡа ҡатнашыусылар менән аралашырға мөмкин.

Платформа ветерандарҙы, Ассоциацияны, власть органдарын, муниципаль берәмектәрҙе, эш биреүселәрҙе берләштерә.

Нисек файҙаланырға?

Ҡушымтаны App Store (vk.cc/d0m37n), Google Play (vk.cc/d0m3ay), RuStore (vk.cc/d0m3dB) йәки AppGallery (vk.cc/d0m3h5) аша күсереп алығыҙ. Теркәлеп, кәрәкле бүлекте һайлағыҙ. Ярҙам кәрәк булһа – платформа аша мөрәжәғәт ебәрегеҙ.

Приложение «Ветеран 02» разработала Ассоциация ветеранов СВО Республики Башкортостан, оно доступно для всех жителей России.

«Ветеран 02» ҡушымтаһын Башҡортостан Республикаһыда МХО ветерандары ассоциацияһы әҙерләне, ул Рәсәйҙә йәшәгән һәр кем өсөн асыҡ.

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика