Яугир-ветерандарға файҙалы ҡушымта

Ҡушымтала:
Башҡортостан Республикаһында МХО ветерандары ассоциацияһына инергә, мөрәжәғәт ебәрергә һәм ярҙам алырға, медицина, психологик йәки юридик ярҙамға яҙылырға, вакансиялар табырға, үткәреләсәк саралар тураһында белергә һәм башҡа ҡатнашыусылар менән аралашырға мөмкин.
Платформа ветерандарҙы, Ассоциацияны, власть органдарын, муниципаль берәмектәрҙе, эш биреүселәрҙе берләштерә.
Нисек файҙаланырға?
Ҡушымтаны App Store (vk.cc/d0m37n), Google Play (vk.cc/d0m3ay), RuStore (vk.cc/d0m3dB) йәки AppGallery (vk.cc/d0m3h5) аша күсереп алығыҙ. Теркәлеп, кәрәкле бүлекте һайлағыҙ. Ярҙам кәрәк булһа – платформа аша мөрәжәғәт ебәрегеҙ.
Приложение «Ветеран 02» разработала Ассоциация ветеранов СВО Республики Башкортостан, оно доступно для всех жителей России.
«Ветеран 02» ҡушымтаһын Башҡортостан Республикаһыда МХО ветерандары ассоциацияһы әҙерләне, ул Рәсәйҙә йәшәгән һәр кем өсөн асыҡ.