Мәғрифәтсе иҫтәлегенә күргәҙмә асылды

Милли әҙәбиәт музейы филиалы - М. Аҡмулла музейында XIX быуаттың күренекле шағиры, ғалим-энциклопедисы һәм мәғрифәтсеһе Мөхәммәтсәлим Өмөтбаевтың тыуыуына 185 йыл тулыуға арналған «Нурлы һүҙгә 185 йыл: Мөхәммәтсәлим Өмөтбаев» исемле ваҡытлы күргәҙмә асылды.
Уны асыу тантанаһында республикабыҙҙың Бишбүләк, Ғафури, Бөрйән, Баймаҡ, Шаран һәм Ейәнсура райондарынан килгән китапханасылар ҡатнашты. Ҡунаҡтар өсөн музей залы һәм яңы күргәҙмә буйлап экскурсия үткәрелде. Улар 1894 йылда Өфөлә Аҡмулла менән Өмөтбаев араһында уҙғарылған ошо тарихи мәжлес, уларҙың рухи дуҫлығы һәм милли мәҙәниәтебеҙгә индергән ҙур өлөшө тураһында ентекләп фекер алышты.
Был күргәҙмә быуындар бәйләнешен, тарихи хәтерҙе һаҡлауҙың ни тиклем мөһим икәнен тағы бер тапҡыр иҫкә төшөрә. Ул 30 августҡа тиклем дауам итәсәк.