+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
12 Августа , 13:46

Мәғрифәтсе иҫтәлегенә күргәҙмә асылды

Күргәҙмәлә һирәк осраған китаптар, буклеттар, мәғрифәтсенең ижадына арналған материалдар урын алған. Экспозицияның төп биҙәге — Аҡмулла менән Мөхәммәтсәлим Өмөтбаевтың Өфөләге тарихи осрашыуын һүрәтләгән «Өфөлә осрашыу» картинаһы.  

Мәғрифәтсе иҫтәлегенә күргәҙмә асылдыМәғрифәтсе иҫтәлегенә күргәҙмә асылды
Мәғрифәтсе иҫтәлегенә күргәҙмә асылды

Милли әҙәбиәт музейы филиалы - М. Аҡмулла музейында XIX быуаттың күренекле шағиры, ғалим-энциклопедисы һәм мәғрифәтсеһе Мөхәммәтсәлим Өмөтбаевтың тыуыуына 185 йыл тулыуға арналған «Нурлы һүҙгә 185 йыл: Мөхәммәтсәлим Өмөтбаев» исемле ваҡытлы күргәҙмә асылды.

Уны асыу тантанаһында республикабыҙҙың Бишбүләк, Ғафури, Бөрйән, Баймаҡ, Шаран һәм Ейәнсура райондарынан килгән китапханасылар ҡатнашты. Ҡунаҡтар өсөн музей залы һәм яңы күргәҙмә буйлап экскурсия үткәрелде. Улар 1894 йылда Өфөлә Аҡмулла менән Өмөтбаев араһында уҙғарылған ошо тарихи мәжлес, уларҙың рухи дуҫлығы һәм милли мәҙәниәтебеҙгә индергән ҙур өлөшө тураһында ентекләп фекер алышты.

Был күргәҙмә быуындар бәйләнешен, тарихи хәтерҙе һаҡлауҙың ни тиклем мөһим икәнен тағы бер тапҡыр иҫкә төшөрә. Ул 30 августҡа тиклем дауам итәсәк.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика