+18 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
12 Августа , 13:15

Иҡтисад олимпиадаһы еңеүсеһе килә

"Урал аръяғы" инвестһабантуйы программаһы бик йөкмәткеле буласаҡ.  

Иҡтисад олимпиадаһы еңеүсеһе киләИҡтисад олимпиадаһы еңеүсеһе килә
Иҡтисад олимпиадаһы еңеүсеһе килә

БР Премьер-министрының беренсе урынбаҫары-Иҡтисади үҫеш һәм инвестиция сәйәсәте министры Рөстәм Моратов Халыҡ-ара иҡтисад олимпиадаһының көмөш призеры Руслан Әминов һәм уның остазы Руслан Ғабдрахманов менән осрашты.

Рөстәм Моратов иҡтисад буйынса дөйөм республика олимпиадаһы йәки чемпионаты үткәрергә тәҡдим итте. Был башланғыс сиктәрендә Премьер-министрҙың беренсе урынбаҫары шулай уҡ һәләтле йәштәрҙе Сибайҙа үткән "Урал аръяғы" Бөтә Рәсәй инвестиция һабантуйына саҡырҙы. Русландың командаһы «Global Management Challenge» халыҡ-ара чемпионатының төбәк этабында ҡатнашасаҡ.

- Бындай уңыштар Башҡортостан йәштәренең һәләтен һәм тәүәккәллеген күрһәтә. Беҙ Руслан кеүек йәштәр менән ғорурланабыҙ. Уларҙың киләсәге яҡты булыуына ышанам һәм беҙ уларға һәр ваҡыт ярҙам итергә әҙербеҙ, — тип билдәләне Рөстәм Моратов.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, 12-19 июлдә Ҡытайҙың Шэньчжэнь ҡалаһында IX Халыҡ-ара иҡтисади олимпиада (IEO-2026) үтте. Донъялағы иң абруйлы интеллектуаль бәйгеләрҙең береһендә 62 илдең мәктәп уҡыусылары ҡатнашты. Рәсәй командаһы өс бронза һәм ике көмөш миҙал яуланы.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика