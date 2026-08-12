Иҡтисад олимпиадаһы еңеүсеһе килә

БР Премьер-министрының беренсе урынбаҫары-Иҡтисади үҫеш һәм инвестиция сәйәсәте министры Рөстәм Моратов Халыҡ-ара иҡтисад олимпиадаһының көмөш призеры Руслан Әминов һәм уның остазы Руслан Ғабдрахманов менән осрашты.
Рөстәм Моратов иҡтисад буйынса дөйөм республика олимпиадаһы йәки чемпионаты үткәрергә тәҡдим итте. Был башланғыс сиктәрендә Премьер-министрҙың беренсе урынбаҫары шулай уҡ һәләтле йәштәрҙе Сибайҙа үткән "Урал аръяғы" Бөтә Рәсәй инвестиция һабантуйына саҡырҙы. Русландың командаһы «Global Management Challenge» халыҡ-ара чемпионатының төбәк этабында ҡатнашасаҡ.
- Бындай уңыштар Башҡортостан йәштәренең һәләтен һәм тәүәккәллеген күрһәтә. Беҙ Руслан кеүек йәштәр менән ғорурланабыҙ. Уларҙың киләсәге яҡты булыуына ышанам һәм беҙ уларға һәр ваҡыт ярҙам итергә әҙербеҙ, — тип билдәләне Рөстәм Моратов.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, 12-19 июлдә Ҡытайҙың Шэньчжэнь ҡалаһында IX Халыҡ-ара иҡтисади олимпиада (IEO-2026) үтте. Донъялағы иң абруйлы интеллектуаль бәйгеләрҙең береһендә 62 илдең мәктәп уҡыусылары ҡатнашты. Рәсәй командаһы өс бронза һәм ике көмөш миҙал яуланы.