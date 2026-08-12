Өфөнән реконструкторҙар «Марс яланы» фестивалендә ҡатнашты

Быйыл фестиваль рус полководецы — генералиссимус Александр Суворовтың тыуыуына 300 йыл тулыуға арналды. Сараларҙа илдең 15 ҡалаһынан хәрби-тарихи клуб ағзалары ҡатнашты. Улар XVIII быуаттың икенсе яртыһы — XIX быуат башындағы пехота, кавалерия һәм артиллерияның хәрби кейемдәрен һәм хәрби алымдарын күрһәтте. Фестиваль ҡунаҡтары тарихи лагерҙа, интерактив майҙансыҡтарҙа булды, боронғо хәрби һәм казак музыкаһы концертын тамаша ҡылды, хәрби-тарихи клубтар ҡатнашыусыларының күрһәтмә сығыштарын ҡараны.
Рамил Рәхимов Рәсәйҙең төрлө төбәгенән килгән реконструкторҙар, шул иҫәптән Белоруссия һәм Үзбәкстандыҡылар менән бергә 1812 йылғы рус армияһын етәкләне.
Фото: Даша Сивкова.