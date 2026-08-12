+19 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
12 Августа , 04:25

Өфөнән реконструкторҙар «Марс яланы» фестивалендә ҡатнашты

Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһы рәйесе урынбаҫары, Рәсәй Йәмәғәт палатаһы ағзаһы Рәмил Рәхимов Өфө реконструкторҙары менән бергә 8–9 августа Пенза ҡалаһында уҙған «Марс яланы» X хәрби-тарихи фестиваленә барҙы.

Өфөнән реконструкторҙар «Марс яланы» фестивалендә ҡатнаштыӨфөнән реконструкторҙар «Марс яланы» фестивалендә ҡатнашты
Өфөнән реконструкторҙар «Марс яланы» фестивалендә ҡатнашты

Быйыл фестиваль рус полководецы — генералиссимус Александр Суворовтың тыуыуына 300 йыл тулыуға арналды. Сараларҙа илдең 15 ҡалаһынан хәрби-тарихи клуб ағзалары ҡатнашты. Улар XVIII быуаттың икенсе яртыһы — XIX быуат башындағы пехота, кавалерия һәм артиллерияның хәрби кейемдәрен һәм хәрби алымдарын күрһәтте. Фестиваль ҡунаҡтары тарихи лагерҙа, интерактив майҙансыҡтарҙа булды, боронғо хәрби һәм казак музыкаһы концертын тамаша ҡылды, хәрби-тарихи клубтар ҡатнашыусыларының күрһәтмә сығыштарын ҡараны.

Рамил Рәхимов Рәсәйҙең төрлө төбәгенән килгән реконструкторҙар, шул иҫәптән Белоруссия һәм Үзбәкстандыҡылар менән бергә 1812 йылғы рус армияһын етәкләне.

Фото: Даша Сивкова.

Өфөнән реконструкторҙар «Марс яланы» фестивалендә ҡатнашты
Өфөнән реконструкторҙар «Марс яланы» фестивалендә ҡатнашты
Өфөнән реконструкторҙар «Марс яланы» фестивалендә ҡатнашты
Өфөнән реконструкторҙар «Марс яланы» фестивалендә ҡатнашты
Өфөнән реконструкторҙар «Марс яланы» фестивалендә ҡатнашты
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика