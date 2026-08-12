+19 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
12 Августа , 05:20

Бейеүселәр туйы нисек үтә? Ғәсҡәров ансамблендә бер юлы өс туй!

Августа Фәйзи Ғәсҡәров исемендәге халыҡ бейеүҙәре ансамбленең бер юлы өс пары тормоштарындағы мөһим аҙымға баҙнат иткән: ике пар ЗАГСта рәсми никах теркәгән, ә өсөнсөһө дини никахҡа ингән.

Беренсе пар — Айгөл Вәхитова менән Илһам Иҙрисов. Уларҙың туйы Өфө эргәһендәге ресторанда гөрләгән, ҡунаҡтарҙың күпселеге — коллегалары. Профессиональ бейеүселәр беренсе бейеүҙәрен тантанаға бер көн ҡалғас ҡына әҙерләргән, әммә бер көн эсендә заманса лирик номер уйлап тапҡандар.

Йәш парҙың мөхәббәт тарихы Нуриев исемендәге хореография колледжында башланған. 9-сы класта Илһам дуҫлашырға тәҡдим иткән, әммә Айгөл баш тартҡан. Шуға ҡарамаҫтан, егет дуҫтарына ҡыҙҙың барыбер уның ҡатыны буласағын ышаныслы белдергән — һәм хаҡлы булып сыҡҡан. Икенсе курста улар осраша башлай, ә 2017 йылдан алып ансамблдә бергә эшләйҙәр.

«Сәхнәлә беҙгә бер-беребеҙҙе тойоуы еңел. Бергә булмаһаҡ, оҙон-оҙаҡ гастролдәр ваҡытында бер-беребеҙҙе өҙөлөп һағына инек», — тине Айгөл.

Икенсе пар — Миләүшә Айытҡолова менән Мораҙым Әлибаев. Уларҙың туйы Сибайҙа үткән һәм йөҙгә яҡын ҡунаҡты йыйған. Йәш пар барыһына ла сюрприз әҙерләгән: дуҫтары ҡатнашлығында башҡорт бейеүҙәрен башҡарғандар. Уларҙың ғаиләләрендә быға тиклем дә бейеүселәр булған. Йәштәр бергә 10 йыл, уларҙың мөнәсәбәттәре тыуған ауылдары — Иҫке Сибайҙа башланған. Колледжға ла бер йылда уҡырға ингәндәр, әммә Мораҙым бер курсҡа өлкән булған һәм ансамблгә алдараҡ килгән.

Өсөнсө пар — Илдар Вағапов менән Рузилә Ғимранова. Улар «Байыҡ» бейеү конкурсында танышҡан, йәштәрҙе бейеү сәнғәте берләштергән.

Әлеге ваҡытта Ғәсҡәров ансамблендә 11 ғаилә пары эшләй. «Яратҡан кешең менән бейегәндә, был ябай эш кенә булыуҙан туҡтай — ул диалогҡа әүерелә», — тип билдәләне коллективтың матбуғат секретары Альбина Кондратьева.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика