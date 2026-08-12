+19 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
12 Августа , 05:35

Башҡортостан юлындағы фажиғә кем кеҫәһенә һуғасаҡ?

Әлеге хәл күп водителдәрҙе ҡурҡыуға һала.

Башҡортостан юлындағы фажиғә кем кеҫәһенә һуғасаҡ?Башҡортостан юлындағы фажиғә кем кеҫәһенә һуғасаҡ?
Башҡортостан юлындағы фажиғә кем кеҫәһенә һуғасаҡ?

Дүртөйлө — Нефтекама трассаһының 18-се километрында ике йәшлек мышы машина аҫтына килеп инеп аварияға сәбәпсе булған.

Башҡортостандың Тәбиғәтте файҙаланыү һәм экология министрлығы мәғлүмәттәре буйынса, мышы көтмәгәндә юлға йүгереп сыҡҡан һәм автомобиль тәгәрмәсе аҫтына эләккән.
Ауыр йәрәхәттәрҙән хайуан үлгән. Водитель һәм пассажирҙар зыян күрмәгән.

Республиканың һунар ресурстарына килтерелгән зыян 80 мең һум тәшкил иткән. Экология министрлығында иҫкәртеүҙәренсә, юлдың урман аша үткән участкаларында ҡыр ҡайуандары көтмәгәндә килеп сығырға мөмкин.
Водителдәргә бигерәк тә тәүлектең ҡараңғы ваҡытында һәм эңгерҙә иғтибарлы булырға кәрәк.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика