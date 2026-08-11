Йылғаларҙа йөҙөр уҡбалыҡ

“Салауат” компанияһы тәбиғәтте һаҡлау, тирә-яҡты йәшелләндереү йәһәтенән йыл әйләнәһенә төрлө саралар, өмәләр ойоштора. Сираттағы экологик акция айырыуса әһәмиәтле булыуы менән айырылып тора. Ул Ағиҙел йылғаһын ҡиммәтле балыҡ төрө менән байытыу маҡсатында үтте.
Белорет районының Ағиҙел йылғаһының таҙа һыулы ҡушылдығы - Ҡағыға “Салауат” компанияһы тарафынан ойошторолған экологик акцияла 10 мең уҡбалыҡ селбәрәһе ебәрелде. Сарала депутаттар, фән эшмәкәрҙәре, йәмәғәт ойошмалары вәкилдәре һәм Ҡағы ауылы халҡы ҡатнашты.
«Салауат» компанияһы директоры Таһир Бәхтигәрәев, был предприятиеның иң әһәмиәтле экологик ацияһы тип билдәләне.
-Беҙҙең компания юғары экологик стандарттарға ярашлы эшләй һәм артабан да бындай акцияларҙы даими нигеҙҙә үткәрәсәкбеҙ, -тип һыҙыҡ өҫтөнә алды Таһир Тимербай улы. – Беҙ республика йылғаларына балыҡ ебәреү инициативаһы менән “Росрыболовство” ойошмаһына мөрәжәғәт иттек. Белгестәр йылғаларҙы төрлө күрһәткестәр буйынса тикшерҙе һәм иң ҡулайлы урын – Ағиҙелдең ҡушылдығы булған Ҡағы йылғаһы тип билдәләне. Шуның өсөн был йылға юҡтан ғына һайланманы, бында уҡбалыҡ үрсетеү өсөн бөтә тәбиғи шарттар бар.
Компанияның экологик хәүефһеҙлек буйынса белгесе Арсен Таһиров уҡбалыҡ айырыуса ҡиммәтле балыҡ һаналыуын, тик бынан утыҙ йылдар элек браконьерҙар күпләп тотоуы арҡаһында беҙҙең йылғаларҙа был төрҙөң юҡҡа сығыуын әйтте. Хатта уны республиканың Ҡыҙыл китабына индерәләр. Әлеге ваҡытта экологик йәһәттән яуаплы компаниялар был популяцияны тергеҙеү менән әүҙем шөғөлләнә.
Белорет районы хакимиәте башлығы Азат Хәкимов сараны бөтә республика, айырыуса балыҡсылар өсөн ҙур байрам тип атаны.
- Беҙҙең мул һәм таҙа һыулы Ҡағы йылғаһы Ағиҙелгә ҡоя, тимәк уҡбалыҡ бөтә Башҡортостанға таралыр, - тине Азат Салауат улы. – Акцияны ойоштороусыларға рәхмәт, был сара матур башланғысҡа нигеҙ һалыр тип өмөт итәм.
Рәсәй Федерацияһының Дәүләт Думаһы депутаты, экология, тәбиғәт ресурстары һәм тирә-яҡ мөхитте һаҡлау буйынса комитет ағзаһы Зариф Байғусҡаров быға тиклем уҡбалыҡ селбәрәһе Ағиҙел йылғаһының түбәнге ағымында – Өфө һәм Благовещен эргәһендә генә ебәрелеүен, ә йылға үрендә бындай акция тәүгә уҙғарылыуын әйтте.
-Данлы Ағиҙелдә батшалар балығы үрсер тип ышанам. Ә әлегә Бөрйән, Күгәрсен, Белорет районы балыҡсыларына уҡбалыҡ эләккән осраҡта, кире ебәреүҙәрен һорап мөрәжәғәт итәм. Беҙҙең йылғаларҙа үрсергә форсат бирәйек, – тине Зариф Байғусҡаров.
«Башнедра» фонды президенты, күҙәтеү советы ағзаһы Рәсих Хәмитов төбәк йылғаларында биологик төрлөлөктө тергеҙеүҙең мөһимлеген һыҙыҡ өҫтөнә алды. Ер аҫты байлыҡтарын файҙаланыусылар ятҡылыҡтарҙы эшкәртеү генә түгел, ә тирә-яҡ мөхит тураһында ла хәстәрлек күрергә тейеш, тип билдәләне ул.
Сарала ҡатнашыусылар быяла аквариумдарҙағы уҡбалыҡ селбәләрен йылғаға ебәрҙе. Балыҡтар шәп ағымлы һыуҙа ялтырашып йөҙөп китте.
Таһир Бәхтигәрәев билдәләүенсә, компания артабан да экологик акцияларҙы дауам итәсәк. Әлеге ваҡытта предприятие ярҙамы менән Әбйәлил районының Михайловка ауылында заманса спорт залы төҙөлә, ул яңы уҡыу йылына әҙер буласаҡ.