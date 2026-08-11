+21 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Августа , 05:45

ҺӨЙӨНСӨ, БӘПЕС ТЫУҘЫ!

Башҡортостанда танылған ижади ғаилә — блогерҙар һәм Стәрлетамаҡ башҡорт драма театры актёрҙары Сәлимә һәм Фәнил Ҡарасуриндарҙың ғаиләһендә ҙур ҡыуаныслы ваҡиға!

ҺӨЙӨНСӨ, БӘПЕС ТЫУҘЫ!ҺӨЙӨНСӨ, БӘПЕС ТЫУҘЫ!
ҺӨЙӨНСӨ, БӘПЕС ТЫУҘЫ!

Уларҙың өсөнсө балалары — улдары донъяға килгән!

 

Сәлимә һәм Фәнил Ҡарасуриндарҙы ғаиләләренең ишәйеүе менән ихлас ҡотлайбыҙ!

 

Бәпестең ғүмере оҙон, юлы яҡты, киләсәге матур булһын!

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика