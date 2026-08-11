+24 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Августа , 11:15

Pадий Xәбиров МХО яугирҙәренә дәүләт наградалары тапшырҙы

Бөгөнгө оператив кәңәшмәлә республика Башлығы Радий Хәбиров махсус хәрби операция биләмәһенән ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡан яҡташтарыбыҙға дәүләт наградалары тапшырҙы.

Pадий Xәбиров МХО яугирҙәренә дәүләт наградалары тапшырҙыPадий Xәбиров МХО яугирҙәренә дәүләт наградалары тапшырҙы
Pадий Xәбиров МХО яугирҙәренә дәүләт наградалары тапшырҙы

 Алғы һыҙыҡта хәрби бурыстарын үтәгәндә күрһәткән батырлыҡтары һәм ҡаһарманлыҡтары өсөн Илвир Нуриев һәм Илдар Рәжәпов Шайморатов генерал орденына лайыҡ булды.

Илдар Рәжәпов яуап һүҙендә Башҡортостан Башлығына яугирҙарға даими күрһәтелгән ярҙам өсөн рәхмәт белдерҙе, шулай уҡ разведка-штурмлау бригадаһының флагын һәм вымпелын тапшырҙы.

Шайморатов генерал миҙалдары менән юл-комендант ротаһы командиры Урал Дәүләтшин һәм Рәсәй Оборона министрлығы хәрби часы хирургия бүлегенең операцион шәфҡәт туташы Ләйсән Ергизова бүләкләнде.

Башҡортостан Башлығы республика махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәр яҡлап ярҙам күрһәтеүен дауам итәсәген һыҙыҡ өҫтөнә алды.

– Беҙҙең егеттәр һәм ҡыҙҙар махсус хәрби операция бурыстарын батырҙарса үтәй. Барыһына ла ихтирам һәм рәхмәт һүҙҙәрен еткерегеҙ. Хеҙмәтегеҙ өсөн рәхмәт! – тине Радий Хәбиров.

Мәғлүмәт: БР Башлығы сайтынан.

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика