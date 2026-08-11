Өфө аэропорты буйынса ашығыс хәбәр еткерҙеләр

«Өфө» аэропортында һауа караптарын ҡабул итеүгә һәм осороуға сикләүҙәр алынды. Был хаҡта Росавиациянан хәбәр иттеләр.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, сикләүҙәр пилотһыҙ осоу аппараттары ҡурҡынысы режимы индерелеүгә бәйле осоштарҙың хәүефһеҙлеген тәьмин итеү өсөн ҡулланылғайны. Әле аэропортта рейстарҙың күпләп тотҡарланыуы теркәлә.
Шулай уҡ республикала мобиль интернет эшмәкәрлегендә өҙөклөктәр күҙәтелде. Элек төбәк хәүефһеҙлек советы секретары Валерий Олейник бының мәжбүри хәүефһеҙлек сараһы булыуын хәбәр иткән ине.