+21 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Августа , 07:50

Өфө аэропорты буйынса ашығыс хәбәр еткерҙеләр

Был турала яңы ғына билдәле булды.

Өфө аэропорты буйынса ашығыс хәбәр еткерҙеләрӨфө аэропорты буйынса ашығыс хәбәр еткерҙеләр
Өфө аэропорты буйынса ашығыс хәбәр еткерҙеләр

 «Өфө» аэропортында һауа караптарын ҡабул итеүгә һәм осороуға сикләүҙәр алынды. Был хаҡта Росавиациянан хәбәр иттеләр.

Хәтерегеҙгә  төшөрәбеҙ, сикләүҙәр пилотһыҙ осоу аппараттары ҡурҡынысы режимы индерелеүгә бәйле осоштарҙың хәүефһеҙлеген тәьмин итеү өсөн ҡулланылғайны. Әле аэропортта рейстарҙың күпләп тотҡарланыуы теркәлә.

Шулай уҡ республикала мобиль интернет эшмәкәрлегендә өҙөклөктәр күҙәтелде. Элек төбәк хәүефһеҙлек советы секретары Валерий Олейник бының мәжбүри хәүефһеҙлек сараһы булыуын хәбәр иткән ине.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика