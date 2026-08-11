+21 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Августа , 07:13

Эшлеклеләр өсөн чемпионат

Был сара Сибайҙа үтәсәк 8-се Бөтә Рәсәй "Урал аръяғы" инвестһабантуйы программаһына ярашлы ойошторола.  

Эшлеклеләр өсөн чемпионатЭшлеклеләр өсөн чемпионат
Эшлеклеләр өсөн чемпионат

Һүҙ - "Global Management Challenge" халыҡ-ара чемпионатының төбәк этабы тураһында. Унда бизнес, хөкүмәт, үҫеш институттары, эре компаниялар вәкилдәре, "Башҡортостан геройҙары" программаһы финалистары ҡатнаша.

Global Management Challenge — идара итеү компетенцияларын үҫтереүҙең иң ҙур халыҡ-ара чемпионаттарының береһе, 40 йылдан ашыу үткәрелә һәм тиҫтәләгән илдән ҡатнашыусыларҙы берләштерә. Конкурс форматы – ысын тормоштағы компания менән идара итеү шарттарына яҡынлашҡан бизнесты моделләштереү. Ҡатнашыусыларға стратегик ҡарарҙар ҡабул итеү, башҡа командалар менән ярышыу, баҙар һәм иҡтисади мөхиттәге үҙгәрештәргә яуап биреп, виртуаль предприятие менән идара итеү бурысы ҡуйыласаҡ.

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте Премьер-министрының беренсе урынбаҫары - Иҡтисади үҫеш һәм инвестиция сәйәсәте министры Рөстәм Моратов бындай конкурстар заманса менеджерҙар әҙерләү өсөн мөһим майҙансыҡҡа әүерелә бара, тип билдәләне.

 

 

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика