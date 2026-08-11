«Ауырғазы-Арена»ла күп еңеү яуланһын!

«Ауырғазы-Арена» күп функциялы стадионы «Башнефть» компанияһы («Роснефть» компанияһына ҡарай) булышлығында «Рәсәй спорты» федераль программаһы буйынса төҙөлгән. Ул Бөтә Рәсәй физкультурниктар көнөндә тантаналы асылды. Шулай уҡ бында «Көс. Берҙәмлек. Ғаилә» фестивале лә гөрләп үтте.
Ҡыуаныслы ваҡиға шатлығын уртаҡлашырға БР Хөкүмәте Рәйесе урынбаҫары – спорт министры Руслан Хәбибов, «Балалар спорты» партия проекты координаторы Рима Баталова, Ауырғазы районы хакимиәте башлығы Арыҫлан Шәһәретдинов, «Башнефть» йәмғиәтенең генераль директоры Тимофей Стрельцов та килгәйне.
Ауырғазы районы халҡы стадион асылыуын бик көткән, күрәһең, тантанаға ғаиләләре менән килеүселәр күп ине, тип хәбәр итә байрамды ойоштороусылар. Әлбиттә, яңы стадион төрлө йәштәге кешегә лә физкультура менән шөғөлләнеү мөмкинлеге бирер, йәш спортсыларҙы ҡаҙаныштарға әйҙәр, тигән өмөт бар. Бында иркен футбол яланы, күнекмәләр урыны, баскетбол һәм пляж волейболы уйнау майҙансыҡтары, йомшаҡ юллы йүгереү һыҙаты бар. Ҡышын иһә бер майҙансыҡты хоккейға яраҡлаштырырға мөмкин.
Стадионда 500 кеше һыйҙырышлы ябыҡ трибуна ла ҡуйылған. Бина эсендә бөтә уңайлыҡ булдырылған – душ, кейем алмаштырыу, спорт әйберҙәрен ҡуртымға алыу бүлмәләре, медпункт та үҙ урынында. Һаулыҡ мөмкинлектәре сикләнгән граждандарға кәртәһеҙ мөхит булдырылған. Комплекс биләмәһендә еңел атлетика менән шөғөлләнеү өсөн уңайлы майҙан, теләгән һәр кемгә тренажерҙар, автомобилдәргә махсус туҡталҡа бар.
Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров күп функциялы стадионды асыуға ҡарата фекерен белдерҙе:
«Башҡортостанда спорт инфраструктураһын үҫтереүгә ҙур иғтибар бүләбеҙ. Был эштә беҙҙең партнерҙарыбыҙҙың – предприятиеларҙың ҡатнашыуы ла әһәмиәтле. «Роснефть» компанияһына айырым рәхмәт – уның ярҙамы менән республикабыҙҙа дүрт яңы объект барлыҡҡа килде, тағы икәү төҙөлә. «Ауырғазы-Арена»ның районда спорт саралары үҙәгенә әүереләсәгенә ышанам. Иң мөһиме – бында балалар шөғөлләнәсәк».
Әйткәндәй, Башҡортостанда 13 548 спорт ҡоролмаһы бар. Был күрһәткес буйынса беҙ илдә дүртенсе урында торабыҙ.
Яңы объектта яңы еңеүҙәр, ҡаҙаныштар күп булһын!
Фото: асыҡ сығанаҡтан.