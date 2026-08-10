"Таҙа Талҡаҫ" акцияһы унынсы тапҡыр ойошторолдо

"Тыуған төйәк тәбиғәтенә битараф булмаған кешеләр берҙәм булып сыҡты.
Эш фронты бик ҙур ине. Беренсе төркөм сүп-сар йыйҙы. Элек төбөнән күпләп металл, быяла һәм башҡа сүп-сар сығарған водолаздар ҙа хәҙер күл төбөнөң таҙара барыуын билдәләй.
Икенсе төркөм Талҡаҫ күлен туйындырған шишмәләр менән шөғөлләнде. Ғалимдар 2020 йылда уҡ: Талҡаҫ һайыға, сөнки шишмәләрҙе хайуандар тапай, һөҙөмтәлә бөтә ер һаҙлыҡҡа әйләнә, тигәйне. Беҙ был мәсьәлә менән шөғөлләнә башланыҡ. Бөгөнгә алты шишмә таҙартылды. Шишмәләр янында күлгә иҫ киткес матур күренеш асыла — эскәмйәгә ултырып, тәбиғәттең матурлығына һоҡланырға мөмкин. Тиҙҙән шишмәләрҙең интерактив картаһы ла барлыҡҡа киләсәк. Унда уларҙың исемдәре, был ерҙәргә бәйле легендалар күрһәтеләсәк, һәм теләгән һәр кем геолокация ярҙамында шишмәләрҙе еңел таба аласаҡ.
Өсөнсө төркөм волонтёрҙары ҡарағайҙар аллеяһы тирәһендәге ҡойманы буяны. Дүртенсе төркөм яр буйлап бағаналар ҡуйып, тростар тарттырҙы. Был автомобилдәрҙең һәм күсмә мунсаларҙың туранан-тура һыуға инеүенә юл ҡуймау өсөн эшләнде. Күлгә эләккән нефть продукттары бөтә тереклекте юҡ итә. Бынан ары быға юл ҡуйылмаясаҡ.
Шул уҡ ваҡытта волонтёрҙарҙың тағы бер төркөмө Талҡаҫ ярында биш уңайлы беседка һәм вандалдарға ҡаршы ныҡлы сүп һауыттары ҡуйҙы. Ҡунаҡтар өсөн тәбиғәтте һаҡларға саҡырған мәғлүмәт стендтары урынлаштырылды.
Талҡаҫ яры буйлап экологик йүгереү ҙә ойошторолдо. Еңеүселәргә «Ирҙәр ҡоро» кубок һәм иҫтәлекле бүләктәр тапшырҙы. Акция күңелле тамамланды — ҡатнашыусылар өсөн Баймаҡ таланттары сығыш яһаны, тәмле былау әҙерләнде, сәйгә сәк-сәк тәҡдим ителде.
Башҡортостандың «Ирҙәр ҡоро» рәйесе Зариф Байғусҡаров әйтеүенсә, Ирәндек һыртын да үҙ эсенә алған милли парк — айырыуса һаҡланған тәбиғәт биләмәһе статусына өлгәшеү маҡсаты ҡуйылды.
"Был бер нисә сикләү индереү мөмкинлеге бирәсәк: урман ҡырҡыуҙы, геологик разведка үткәреүҙе һәм файҙалы ҡаҙылмалар сығарыуҙы тыйыу. Әгәр ҙә барыһы ла уңышлы килеп сыҡһа, Талҡаҫты һәм Ирәндекте киләсәк быуындар өсөн тәбиғи сафлығында һаҡлап ҡаласаҡбыҙ", - тине ул.
Афариндар!
Фото: Совет мужчин Башкортостана | ИРҘӘР ҠОРО, вк