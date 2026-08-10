+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Августа , 10:20

Шок! Самолётты йәшен атҡан!

Калининград – Өфө самолёты бортында ғәҙәттән тыш хәл. Барыһы ла осош барышында булған.

Шок! Самолётты йәшен атҡан!Шок! Самолётты йәшен атҡан!
Шок! Самолётты йәшен атҡан!

9 августа «Nordwind» авиакомпанияһының Калининград – Өфө маршруты буйынса китеп барған пассажир самолёты, йәшен һуҡҡандан һуң, Магнитогорскиҙа ашығыс рәүештә ергә төшөргә мәжбүр булған.

Шаһиттарҙың һүҙҙәре буйынса, борт оҙаҡ ваҡыт Өфө өҫтөндә 150-нән 50 метрға тиклемге бейеклектә әйләнеп йөрөгән. Иллюминаторҙарҙан йәшен йәшнәүе һәм йәшенле болоттар күренгән. Пассажирҙарҙың әйтеүенсә, һауа шарттары талаптарға яуап бирмәһә лә, диспетчер ергә төшөргә рөхсәт биргән. Түбәнгә төшкән ваҡытта самолёт турбулентлыҡ зонаһына эләккән, уны ныҡ һелкеткән, шунан һуң ул аҫҡа ҡолай башлаған.

Алғы рәттәрҙәге пассажирҙар бортҡа йәшен һуғыуын һәм ут тоҡанып китеүен күргән. Һауа карабы менән идара иткән ҡыҙ-капитан самолётты Магнитогорскиҙа ултырта алған. Ергә төшкәс тә пассажирҙарҙы самолёттан оҙаҡ сығармағандар — бортты ҡалдырырға уларға төнгө сәғәт 02:00-дә генә рөхсәт иткәндәр.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, кисә ныҡ көслө ел Өфөлә ағастарҙы ауҙарҙы һәм электр линияларын өҙҙө.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика