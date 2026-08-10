Шок! Самолётты йәшен атҡан!

9 августа «Nordwind» авиакомпанияһының Калининград – Өфө маршруты буйынса китеп барған пассажир самолёты, йәшен һуҡҡандан һуң, Магнитогорскиҙа ашығыс рәүештә ергә төшөргә мәжбүр булған.
Шаһиттарҙың һүҙҙәре буйынса, борт оҙаҡ ваҡыт Өфө өҫтөндә 150-нән 50 метрға тиклемге бейеклектә әйләнеп йөрөгән. Иллюминаторҙарҙан йәшен йәшнәүе һәм йәшенле болоттар күренгән. Пассажирҙарҙың әйтеүенсә, һауа шарттары талаптарға яуап бирмәһә лә, диспетчер ергә төшөргә рөхсәт биргән. Түбәнгә төшкән ваҡытта самолёт турбулентлыҡ зонаһына эләккән, уны ныҡ һелкеткән, шунан һуң ул аҫҡа ҡолай башлаған.
Алғы рәттәрҙәге пассажирҙар бортҡа йәшен һуғыуын һәм ут тоҡанып китеүен күргән. Һауа карабы менән идара иткән ҡыҙ-капитан самолётты Магнитогорскиҙа ултырта алған. Ергә төшкәс тә пассажирҙарҙы самолёттан оҙаҡ сығармағандар — бортты ҡалдырырға уларға төнгө сәғәт 02:00-дә генә рөхсәт иткәндәр.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, кисә ныҡ көслө ел Өфөлә ағастарҙы ауҙарҙы һәм электр линияларын өҙҙө.