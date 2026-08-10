+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Августа , 07:00

Матәм иғлан ителде

Күрше республикала БПЛА-нан 12 кеше һәләк булған, 39 йәрәхәтләнгән.

Матәм иғлан ителдеМатәм иғлан ителде
Матәм иғлан ителде

Татарстанда БПЛА-ларҙың күпләп һөжүменән һуң һәләк булғандар айҡанлы матәм иғлан ителде. Бындай ҡарарҙы республика Рәйесе Рөстәм Миңнеханов ҡабул итте.

Билдәле булыуынса, 12 кеше һәләк булған, 39 кеше йәрәхәтләнгән. Рөстәм Миңнеханов шулай уҡ оператив кәңәшмә үткәрҙе һәм һөжүм һөҙөмтәһендә зыян күргәндәргә кәрәкле барлыҡ медицина ярҙамын күрһәтергә ҡушты.

Түбәнге Кама мэры Радмир Беляев ҡалаға өҫтәмә медицина хеҙмәткәрҙәре бригадалары ебәрелеүе тураһында хәбәр итте.

Шулай уҡ тейешле хеҙмәттәргә һөжүм эҙемтәләрен оператив рәүештә бөтөрөргә ҡушылды.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, бөгөн иртән Татарстандың Түбәнге Кама ҡалаһы дошман БПЛА-лары һөжүменә дусар булды. Һөжүм етештереү объекттарына ла, гражданлыҡ объекттарына ла яһала.

Әйткәндәй, БПЛА һөжүме ҡурҡынысы бөгөн Башҡортостанда ла ғәмәлдә., Өфө аэропорты осоштарҙы  ваҡытлыса туҡтатып торҙо.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика