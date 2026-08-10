+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Августа , 11:25

Үлеүселәр һаны артты!

Ҡыҡғанысҡа ҡаршы, улар араһында 5 йәшлек бала ла бар.

Үлеүселәр һаны артты!Үлеүселәр һаны артты!
Үлеүселәр һаны артты!

Түбәнге Камала 5 йәшлек бала һәм тағы ла 12 кеше һәләк булған. Баланың ата-әсәһенең тере ҡалыуы һәм ғаиләнән тағы кемдәрҙең һәләк булыуы әлегә билдәһеҙ. Исемлектәр  төҙөлә. Зыян күреүселәрҙең һаны 48 кешегә тиклем артҡан. Башлыса кешеләрҙең быяла ярсыҡтарынан киҫелгән урындары бар, контузия алғандар.

 Торлаҡ йортта йәшәүселәр араһында зыян күреүселәр күп — һөжүм кешеләр яңы ғына эшкә уянған ваҡытта башлаған.  БПЛА  күп ҡатлы йортҡа эләккән.

Һәләк булғандарҙың яҡындарының ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ. Йәрәхәтләнгәндәргә тиҙерәк һауығыуҙарын теләйбеҙ!

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика