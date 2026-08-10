+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Августа , 05:50

Көн торошо ҡырҡа боҙола

Синоптиктар ошо хаҡта фаразлай. Һаҡ булығыҙ!

Көн торошо ҡырҡа боҙолаКөн торошо ҡырҡа боҙола
Көн торошо ҡырҡа боҙола

Дүшәмбе, 10 августа, Башҡортостанда ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуыуы көтөлә. Республиканың төньяҡ райондарында яуым-төшөм көслө булыуы ихтимал. Көньяҡ-көнсығышта яуым-төшөм көтөлмәй.

 

Ҡайһы бер райондарҙа йәшен йәшнәүе һәм боҙ-борсаҡ яуыуы мөмкин. Төньяҡ-көнбайыштан иҫкән уртаса ел йәшен ваҡытында көсәйәсәк.

 

Төндә һауа температураһы +13°…+18° тәшкил итәсәк. Көндөҙ +21°…+26° тиклем йылыта, ә республиканың көньяҡ-көнсығышында +28°…+33°-ҡа тиклем күтәрелеүе көтөлә.

 

11 августа, шишәмбе, төндә ҡайһы бер райондарҙа тағы ла ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар яуыуы ихтимал. Ел төньяҡ-көнбайыштан, уртаса тиҙлектә иҫәсәк.

 

Төндә һауа температураһы +9°…+14°, көндөҙ +21°…+26° буласаҡ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика