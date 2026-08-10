Көн торошо ҡырҡа боҙола

Дүшәмбе, 10 августа, Башҡортостанда ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуыуы көтөлә. Республиканың төньяҡ райондарында яуым-төшөм көслө булыуы ихтимал. Көньяҡ-көнсығышта яуым-төшөм көтөлмәй.
Ҡайһы бер райондарҙа йәшен йәшнәүе һәм боҙ-борсаҡ яуыуы мөмкин. Төньяҡ-көнбайыштан иҫкән уртаса ел йәшен ваҡытында көсәйәсәк.
Төндә һауа температураһы +13°…+18° тәшкил итәсәк. Көндөҙ +21°…+26° тиклем йылыта, ә республиканың көньяҡ-көнсығышында +28°…+33°-ҡа тиклем күтәрелеүе көтөлә.
11 августа, шишәмбе, төндә ҡайһы бер райондарҙа тағы ла ҡыҫҡа ваҡытлы ямғырҙар яуыуы ихтимал. Ел төньяҡ-көнбайыштан, уртаса тиҙлектә иҫәсәк.
Төндә һауа температураһы +9°…+14°, көндөҙ +21°…+26° буласаҡ.