БПЛА-ларҙың күпләп һөжүме ваҡытында бала һәләк булған

Зыян күреүселәрҙең дөйөм һаны 40 кешегә тиклем артҡан.
22 кеше дауаханаға оҙатылған, ҡалғандарына ярҙам урында уҡ күрһәтелгән. Бөтә хеҙмәттәр ҙә ваҡиға урынында эшләүен дауам итә, хәл контроль аҫтында тотола.
1917-2026 "Йәшлек" гәзитеБаш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков
Об использовании персональных данных
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.