+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Августа , 07:30

БПЛА-ларҙың күпләп һөжүме ваҡытында бала һәләк булған

Украина ҡораллы көстәренең (ВСУ) Түбәнге Камаға пилотһыҙ осоу аппараттары (БПЛА) менән күпләп һөжүм итеүе һөҙөмтәһендә бер бала һәләк булған, тағы ике бала йәрәхәтләнгән.

БПЛА-ларҙың күпләп һөжүме ваҡытында бала һәләк булғанБПЛА-ларҙың күпләп һөжүме ваҡытында бала һәләк булған
БПЛА-ларҙың күпләп һөжүме ваҡытында бала һәләк булған

Зыян күреүселәрҙең дөйөм һаны 40 кешегә тиклем артҡан.

22 кеше дауаханаға оҙатылған, ҡалғандарына ярҙам урында уҡ күрһәтелгән. Бөтә хеҙмәттәр ҙә ваҡиға урынында эшләүен дауам итә, хәл контроль аҫтында тотола.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика