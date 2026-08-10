Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһы менән килешеүҙәр төҙөлдө

Белеүегеҙсә, 18, 19, 20 сентябрҙә һайлау үтә. Төп һайлау - РФ Дәүләт Думаһының туғыҙынсы саҡырылышына депутаттар һайлау.
Беҙҙә шулай уҡ Өфө ҡала советына, БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтайға (бер нисә округта), ауыл советтарына депутаттар һайлау үтә.
Тауыш биреүҙә күҙәтеүселәр ҙә эшләй. Республикала йәмәғәт күҙәтеүселәре әүҙем әҙерләнә.
Килешеүгә ҡул ҡуйыуҙа Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Юлдаш Йосопов та бар. Уның белдереүенсә, килешеү төҙөү ул башҡа ойошмалар менән бергә эшләүҙе, уртаҡ ҡиммәттәргә, йүнәлештәргә ниәт итеүҙе аңлата.
"Һайлауҙың ғәҙел үтеүе һөҙөмтәһе йәмәғәтселектең ниндәй позиция алыуына ла бәйле. Шуға ла ошондай килешеүҙәр стратегик әһәмиәткә эйә", - тине Йосопов.
Фото: Алина Ишмухаметова.