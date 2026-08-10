+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Августа , 09:40

Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһы менән килешеүҙәр төҙөлдө

Бөгөн Өфөлә БР Йәмәғәт палатаһы һәм 17 йәмәғәт ойошмаһы араһында һайлауҙар барышын күҙәтеүҙә ҡатнашыу буйынса күп яҡлы килешеүгә ҡул ҡуйылды.

Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһы менән килешеүҙәр төҙөлдөБашҡортостандың Йәмәғәт палатаһы менән килешеүҙәр төҙөлдө
Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһы менән килешеүҙәр төҙөлдө

Белеүегеҙсә, 18, 19, 20 сентябрҙә һайлау үтә. Төп һайлау - РФ Дәүләт Думаһының туғыҙынсы саҡырылышына депутаттар һайлау. 

Беҙҙә шулай уҡ Өфө ҡала советына, БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтайға (бер нисә округта), ауыл советтарына депутаттар һайлау үтә.

Тауыш биреүҙә күҙәтеүселәр ҙә эшләй. Республикала йәмәғәт күҙәтеүселәре әүҙем әҙерләнә. 

Килешеүгә ҡул ҡуйыуҙа Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Юлдаш Йосопов та бар. Уның белдереүенсә, килешеү төҙөү ул башҡа ойошмалар менән бергә эшләүҙе, уртаҡ ҡиммәттәргә, йүнәлештәргә ниәт итеүҙе аңлата.

"Һайлауҙың ғәҙел үтеүе һөҙөмтәһе йәмәғәтселектең ниндәй позиция алыуына ла бәйле. Шуға ла ошондай килешеүҙәр стратегик әһәмиәткә эйә", - тине Йосопов.

Фото: Алина Ишмухаметова.

Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһы менән килешеүҙәр төҙөлдө
Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһы менән килешеүҙәр төҙөлдө
Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһы менән килешеүҙәр төҙөлдө
Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһы менән килешеүҙәр төҙөлдө
Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһы менән килешеүҙәр төҙөлдө
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика