+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Августа , 10:40

Башҡортостанда БПЛА режимы индерелгәндән һуң, властар ашығыс белдереү яһаны

Нимә булған?

Башҡортостанда БПЛА режимы индерелгәндән һуң, властар ашығыс белдереү яһаныБашҡортостанда БПЛА режимы индерелгәндән һуң, властар ашығыс белдереү яһаны
Башҡортостанда БПЛА режимы индерелгәндән һуң, властар ашығыс белдереү яһаны

 Башҡортостан биләмәһендә бөгөн иртәнге сәғәт 6:59-ҙа индерелгән пилотһыҙ аппараттар ҡурҡынысы режимы ғәмәлдән сығарылды. Был турала республиканың Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты рәйесе Кирилл Первов хәбәр итте.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, иртәнге сәғәт 7-лә Өфө аэропорты осоштарҙы ваҡытлыса туҡтатып тороғайны. Шуның арҡаһында авиарейстар күпләп тотҡарланды. Хәҙер ул штатлы режимда эшләй.

Шулай уҡ хәүефһеҙлек маҡсатында мобиль интернет һүндерелгәйне. Төбәк Хәүефһеҙлек советы секретары Валерий Олейник бының мәжбүри хәүефһеҙлек сараһы булыуын аңлатты.

Кисә, 9 августа, Өфө предприятиеларына пилотһыҙ аппараттар террористик һөжүме яһаны. БПЛА-ларҙың береһе Дим районында төҙөлә башлаған йортҡа тейеп, төҙөлөш кранынына һәм  йорт ҡыйығына зыян килтерҙе, һөҙөмтәлә янғын сыҡты.

Бөгөн, 10 августа, Татарстанда БПЛА-ларҙың күпләп һөжүм итеүе арҡаһында кешеләр һәләк булды һәм зыян күрҙе. Украина ҡораллы көстәренең һөжүменән һуң республикала Матәм көнө иғлан ителде. Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров, Түбәнге Камаға БПЛА һөжүменән һуң, күршеләргә ҡайғы уртаҡлашыуын белдерҙе.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика