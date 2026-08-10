Башҡортостанда БПЛА режимы индерелгәндән һуң, властар ашығыс белдереү яһаны

Башҡортостан биләмәһендә бөгөн иртәнге сәғәт 6:59-ҙа индерелгән пилотһыҙ аппараттар ҡурҡынысы режимы ғәмәлдән сығарылды. Был турала республиканың Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты рәйесе Кирилл Первов хәбәр итте.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, иртәнге сәғәт 7-лә Өфө аэропорты осоштарҙы ваҡытлыса туҡтатып тороғайны. Шуның арҡаһында авиарейстар күпләп тотҡарланды. Хәҙер ул штатлы режимда эшләй.
Шулай уҡ хәүефһеҙлек маҡсатында мобиль интернет һүндерелгәйне. Төбәк Хәүефһеҙлек советы секретары Валерий Олейник бының мәжбүри хәүефһеҙлек сараһы булыуын аңлатты.
Кисә, 9 августа, Өфө предприятиеларына пилотһыҙ аппараттар террористик һөжүме яһаны. БПЛА-ларҙың береһе Дим районында төҙөлә башлаған йортҡа тейеп, төҙөлөш кранынына һәм йорт ҡыйығына зыян килтерҙе, һөҙөмтәлә янғын сыҡты.
Бөгөн, 10 августа, Татарстанда БПЛА-ларҙың күпләп һөжүм итеүе арҡаһында кешеләр һәләк булды һәм зыян күрҙе. Украина ҡораллы көстәренең һөжүменән һуң республикала Матәм көнө иғлан ителде. Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров, Түбәнге Камаға БПЛА һөжүменән һуң, күршеләргә ҡайғы уртаҡлашыуын белдерҙе.