+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Августа , 11:35

Айҙар Ғәлимовтың ҡыҙы бәләгә тарыған!

Гүзәл Ғәлимова  Өфөгә осҡанда  ҡурҡыныс хәлгә эләккән.

Айҙар Ғәлимовтың ҡыҙы бәләгә тарыған!Айҙар Ғәлимовтың ҡыҙы бәләгә тарыған!
Айҙар Ғәлимовтың ҡыҙы бәләгә тарыған!

Кисә ҡоторонған ғәрәсәт арҡаһында тағы бер борт Башҡортостандың баш ҡалаһында ултыра алмаған.

Санкт-Петербургтан Өфөгә юлланған «Россия» авиакомпанияһы самолёты Ижевскиҙағы запас аэродромға китергә мәжбүр булған.

Танылған йырсының ҡыҙы Гүзәл Ғәлимова социаль селтәрендә хәбәр итеүенсә, пилот лайнерҙы Өфө аэропортында ултыртырға ике тапҡыр маташып ҡараған, әммә көслө ел арҡаһында быны эшләп булмаған. Самолёт көтөү зонаһына киткән, әммә һауала оҙаҡ әйләнеү өсөн яғыулыҡ етмәгән.

«Пилот ике тапҡыр маташып ҡараны һәм көтөү зонаһына китте. Яғыулыҡ бөтөп барыуын аңлағас, Ижевскиҙа ултырырға ҡарар итте», – тип яҙған Ғәлимова.

Пассажирҙың һүҙҙәренсә, осош ваҡытында самолётты ныҡ һелкеткән, һәм ҡайһы бер кешеләр шул тиклем ҡурҡҡан, хатта Ижевскиҙа осошто дауам итеүҙән баш тартҡан.

Алдараҡ «Nordwind» авиакомпанияһының Калининград – Өфө маршруты буйынса килгән башҡа рейсына йәшен атҡанын хәбр иткән инек. Ул Магнитогорскиҙа ашығыс рәүештә ергә төшә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика