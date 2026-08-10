Айҙар Ғәлимовтың ҡыҙы бәләгә тарыған!

Кисә ҡоторонған ғәрәсәт арҡаһында тағы бер борт Башҡортостандың баш ҡалаһында ултыра алмаған.
Санкт-Петербургтан Өфөгә юлланған «Россия» авиакомпанияһы самолёты Ижевскиҙағы запас аэродромға китергә мәжбүр булған.
Танылған йырсының ҡыҙы Гүзәл Ғәлимова социаль селтәрендә хәбәр итеүенсә, пилот лайнерҙы Өфө аэропортында ултыртырға ике тапҡыр маташып ҡараған, әммә көслө ел арҡаһында быны эшләп булмаған. Самолёт көтөү зонаһына киткән, әммә һауала оҙаҡ әйләнеү өсөн яғыулыҡ етмәгән.
«Пилот ике тапҡыр маташып ҡараны һәм көтөү зонаһына китте. Яғыулыҡ бөтөп барыуын аңлағас, Ижевскиҙа ултырырға ҡарар итте», – тип яҙған Ғәлимова.
Пассажирҙың һүҙҙәренсә, осош ваҡытында самолётты ныҡ һелкеткән, һәм ҡайһы бер кешеләр шул тиклем ҡурҡҡан, хатта Ижевскиҙа осошто дауам итеүҙән баш тартҡан.
Алдараҡ «Nordwind» авиакомпанияһының Калининград – Өфө маршруты буйынса килгән башҡа рейсына йәшен атҡанын хәбр иткән инек. Ул Магнитогорскиҙа ашығыс рәүештә ергә төшә.