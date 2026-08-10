+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Августа , 07:15

«Ашыҡмайым, әмма таң ҡалдырасаҡмын!»

Гөлназ Асаева ошо хаҡта хәбәр иткән.

«Ашыҡмайым, әмма таң ҡалдырасаҡмын!»«Ашыҡмайым, әмма таң ҡалдырасаҡмын!»
«Ашыҡмайым, әмма таң ҡалдырасаҡмын!»

Билдәле булыуынса, ул тамашасыларына бүләк әҙерләй.

— Яңы миҙгел беҙҙә матур буласаҡ, — ти йырсы. — Мин бөтәһе өс яңы образ әҙерләйем. Йырҙар шәп буласаҡ, дөйөм алғанда, мин хиттар артынан ҡыумайым. Минең өсөн йырҙың матур булыуы мөһимерәк. Әлбәттә,  берәр йырымдың хит булыуын теләр инем. Шул тиклем борсолам: берәй композицияны сығарыу өсөн  уны ике-өс йыл эшләргә мөмкинмен. Ғәҙәттә бик күп уйлайым: артистарҙың күбеһе үҙҙәренә ошаған йырҙы ала ла тиҙ генә сығара, ә мин һәр йырҙы оҙаҡлап һайлайым, образыма туры киләме, юҡмы тип уйлайым, шуның арҡаһында минең йырҙар яйлап ҡына сығарыла.

Йырсының һүҙҙәренсә, хәҙер уның әле донъя күрмәгән ете йыры бар.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика