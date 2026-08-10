+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Августа , 06:15

Ағиҙелдә «батып үлгән» ир иҫән килеш ярға сыҡҡан!

  Үткән ял көндәрендә Өфөлә Ағиҙел күпере аҫтында иҫерек ирҙе көслө ағым ағыҙып алып киткән. Ҡотҡарыусылар һәм водолаздар уны эҙләй башлаған, әммә тәүге эҙләүҙәр һөҙөмтә бирмәгән.

Ағиҙелдә «батып үлгән» ир иҫән килеш ярға сыҡҡан!Ағиҙелдә «батып үлгән» ир иҫән килеш ярға сыҡҡан!
Ағиҙелдә «батып үлгән» ир иҫән килеш ярға сыҡҡан!

Шунан ҡотҡарыусылар ваҡиға шаһиттарына һәм ирҙең таныштарына шылтырата башлаған. Һөҙөмтәлә ирҙең иҫән булыуы асыҡланған.

 

Баҡһаң, ул үҙ аллы ағым буйлап түбәндәрәк ярға сыға алған. Әммә башынан алып аяғына тиклем батҡаҡҡа буялған һәм үҙе менән нимә булғанын саҡ аңлаған.

Уның  менән бергә ял иткән дуҫы хәүефләнгән, ирҙе ҡотҡарырға ярҙам саҡырған.  Водолаздар һәм ашығыс хеҙмәттәр ҡараңғы булыуға ҡарамаҫтан йылғаны ентекләп тикшергән.  Ә «батып үлгән» тип уйлаған ир иһә бер һүҙ ҙә өндәшмәй генә  ярҙа ултырған.

 

Иң мөһиме — был мажара бәхетле тамамланған: ир иҫән-һау ҡалған.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика