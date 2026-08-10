Ағиҙелдә «батып үлгән» ир иҫән килеш ярға сыҡҡан!

Шунан ҡотҡарыусылар ваҡиға шаһиттарына һәм ирҙең таныштарына шылтырата башлаған. Һөҙөмтәлә ирҙең иҫән булыуы асыҡланған.
Баҡһаң, ул үҙ аллы ағым буйлап түбәндәрәк ярға сыға алған. Әммә башынан алып аяғына тиклем батҡаҡҡа буялған һәм үҙе менән нимә булғанын саҡ аңлаған.
Уның менән бергә ял иткән дуҫы хәүефләнгән, ирҙе ҡотҡарырға ярҙам саҡырған. Водолаздар һәм ашығыс хеҙмәттәр ҡараңғы булыуға ҡарамаҫтан йылғаны ентекләп тикшергән. Ә «батып үлгән» тип уйлаған ир иһә бер һүҙ ҙә өндәшмәй генә ярҙа ултырған.
Иң мөһиме — был мажара бәхетле тамамланған: ир иҫән-һау ҡалған.