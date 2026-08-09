+28 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Августа , 06:30

"Сәләмәтлек поездары" райондарға сыға

Табиптарға күренеп ҡалығыҙ

"Сәләмәтлек поездары" райондарға сыға"Сәләмәтлек поездары" райондарға сыға
"Сәләмәтлек поездары" райондарға сыға

«Сәләмәтлек поездары»  сараһы сиктәрендә быйыл табиптар МХО-ла ҡатнашҡан 202 хәрби һәм уларҙың 1695 ғаилә ағзаһын тикшергән. Медиктар барыһы 151 меңдән ашыу кешене ҡабул иткән һәм 40 мең тикшереү үткәргән. 2 217 кешелә юғары шәкәр кимәле, 3 339 кешелә юғары холестерин, 5 413 кешелә юғары ҡан баҫымы, 6 077 кешелә артыҡ ауырлыҡ асыҡланған. 8 меңгә яҡын сир тәүгә асыҡланған. Бөтә пациенттарҙы өҫтәмә тикшеренеү һәм дауалауға ебәргәндәр.

2026 йылдың 10 авгусынан 16-на тиклем «Сәләмәтлек поездары» Йылайыр, Ҡыйғы, Ҡариҙел, Миәкә, Көйөргәҙе, Күгәрсен һәм Өфө райондарында эшләйәсәк.«Сәләмәт республика – сәләмәт төбәк» акцияһы Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың ҡушыуы буйынса «Оҙайлы һәм әүҙем тормош» милли проекты сиктәрендә үтә. Табиптарға күренеү бушлай,  сират буйынса. Иң мөһиме, паспорт менән ОМС полисын алырға.

 

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Динара Сафиуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика