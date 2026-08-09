"Сәләмәтлек поездары" райондарға сыға

«Сәләмәтлек поездары» сараһы сиктәрендә быйыл табиптар МХО-ла ҡатнашҡан 202 хәрби һәм уларҙың 1695 ғаилә ағзаһын тикшергән. Медиктар барыһы 151 меңдән ашыу кешене ҡабул иткән һәм 40 мең тикшереү үткәргән. 2 217 кешелә юғары шәкәр кимәле, 3 339 кешелә юғары холестерин, 5 413 кешелә юғары ҡан баҫымы, 6 077 кешелә артыҡ ауырлыҡ асыҡланған. 8 меңгә яҡын сир тәүгә асыҡланған. Бөтә пациенттарҙы өҫтәмә тикшеренеү һәм дауалауға ебәргәндәр.
2026 йылдың 10 авгусынан 16-на тиклем «Сәләмәтлек поездары» Йылайыр, Ҡыйғы, Ҡариҙел, Миәкә, Көйөргәҙе, Күгәрсен һәм Өфө райондарында эшләйәсәк.«Сәләмәт республика – сәләмәт төбәк» акцияһы Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың ҡушыуы буйынса «Оҙайлы һәм әүҙем тормош» милли проекты сиктәрендә үтә. Табиптарға күренеү бушлай, сират буйынса. Иң мөһиме, паспорт менән ОМС полисын алырға.