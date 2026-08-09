Өфөнөң Киров районы Локотки ауылында «Өфө ҡәлғәһе. Ер йөрәге» фестивале уҙҙы.
Быйыл байрам Рәсәй халыҡтарының берҙәмлеге йылына, шулай уҡ Ҙур һәм татыу ғаилә йылына арналды. Сарала абруйлы ҡунаҡтар - Федераль Йыйылыш- Дәүләт Думаһы депутаты Наталья Орлова, Рәсәй Геройы Денис Чернавин, БР Дәүләт Йыйылышы-Ҡоролтай депутаты Рөстәм Әхмәҙинуров, пауэрлифтинг һәм армрестлинг буйынса спорт мастеры Эльбрус Ниғмәтуллин, Өфө хакимиәте башлығы вазифаһын башҡарыусы Рөстәм Шәрипов ҡатнашты.
Фестивалдә күп ғаиләләр төрлө квест, конкурстарҙа көс һынаны, еңеүселәр шәп приздар алып ҡыуанды. Шулай уҡ спорт ярыштары менән бер рәттән Башҡортостандың сәнғәт оҫталары һәм популяр артистарҙың сағыу концерты уҙҙы. Байрамда фотозоналар, оҫталарҙың ҡул эштәре йәрминкәһе һәм Рәсәй халыҡтары милли ашамлыҡтары күргәҙмәһе эшләне.
Башҡорт батыры Эльбрус Ниғмәтуллин «Урал Батыр» бөтә Рәсәй көслөләр турниры ойошторҙо. Сара Рәсәйҙең иң көслө кешеләрен, көс экстримы буйынса ил чемпиондарын йыйҙы.