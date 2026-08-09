+18 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Августа , 14:05

«Өфө ҡәлғәһе. Ер йөрәге» фестивале уҙҙы

Йәйге фестиваль әүҙем ғаиләләрҙе йыйҙы

«Өфө ҡәлғәһе. Ер йөрәге» фестивале уҙҙы«Өфө ҡәлғәһе. Ер йөрәге» фестивале уҙҙы
«Өфө ҡәлғәһе. Ер йөрәге» фестивале уҙҙы

Өфөнөң Киров районы Локотки ауылында «Өфө ҡәлғәһе. Ер йөрәге» фестивале уҙҙы.

Быйыл байрам Рәсәй халыҡтарының берҙәмлеге йылына, шулай уҡ Ҙур һәм татыу ғаилә йылына арналды. Сарала абруйлы ҡунаҡтар - Федераль Йыйылыш- Дәүләт Думаһы депутаты Наталья Орлова, Рәсәй Геройы Денис Чернавин, БР Дәүләт Йыйылышы-Ҡоролтай депутаты Рөстәм Әхмәҙинуров, пауэрлифтинг һәм армрестлинг буйынса спорт мастеры Эльбрус Ниғмәтуллин, Өфө хакимиәте башлығы вазифаһын башҡарыусы Рөстәм Шәрипов ҡатнашты.

Фестивалдә күп ғаиләләр төрлө квест, конкурстарҙа көс һынаны, еңеүселәр шәп приздар алып ҡыуанды. Шулай уҡ спорт ярыштары менән бер рәттән Башҡортостандың сәнғәт оҫталары һәм популяр артистарҙың сағыу концерты уҙҙы. Байрамда фотозоналар, оҫталарҙың ҡул эштәре йәрминкәһе һәм Рәсәй халыҡтары милли ашамлыҡтары күргәҙмәһе эшләне.

Башҡорт батыры Эльбрус Ниғмәтуллин «Урал Батыр» бөтә Рәсәй көслөләр турниры ойошторҙо. Сара Рәсәйҙең иң көслө кешеләрен, көс экстримы буйынса ил чемпиондарын йыйҙы.

Автор:Динара Сафиуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика