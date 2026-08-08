Ялған "батыр" төрмәгә оҙатылған

Уҙған йылдың декабрендә Бәләбәйҙә мәжлес ҡорғандан һуң йорт хужабикәһе бер нәмә белмәй йоҡлап китә. 43 йәшлек ир был мәлде файҙаланып, 37 мең һумлыҡ көнкүреш техникаһын һәм иң аптыратҡаны, өйҙәге иң ҡәҙерле әйбер - Батырлыҡ орденынын сәлдерә.
Был наградаға йорт хужаһы махсус операцияла ҡаһарманлыҡ күрһәткәне өсөн үлгәндән һуң лайыҡ булған. Тик бурға изге төшөнсәләр бөтөнләй ят, ул хатта орденды күкрәгенә тағып, кеше араһына сығыуҙан да тартынмай. Урамда камералар ялған “батыр”ҙы тиҙ тоторға ярҙам иткән.
Судья рецидивисты ике йылға ҡаты режимлы колонияға оҙатҡан, 30 мең һум штраф та түләргә кәрәк буласаҡ.