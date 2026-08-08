+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Августа , 08:30

Ялған "батыр" төрмәгә оҙатылған

МХО яугирының наградаһын урлаған...

Ялған "батыр" төрмәгә оҙатылғанЯлған "батыр" төрмәгә оҙатылған
Ялған "батыр" төрмәгә оҙатылған

 Уҙған йылдың декабрендә Бәләбәйҙә мәжлес ҡорғандан һуң йорт хужабикәһе бер нәмә белмәй йоҡлап китә. 43 йәшлек ир был мәлде файҙаланып, 37 мең һумлыҡ көнкүреш техникаһын һәм иң аптыратҡаны, өйҙәге иң ҡәҙерле әйбер - Батырлыҡ орденынын сәлдерә.

 Был наградаға йорт хужаһы махсус операцияла ҡаһарманлыҡ күрһәткәне өсөн үлгәндән һуң лайыҡ булған. Тик бурға изге төшөнсәләр бөтөнләй ят, ул хатта орденды күкрәгенә тағып, кеше араһына сығыуҙан да тартынмай. Урамда камералар ялған “батыр”ҙы тиҙ тоторға ярҙам иткән.

Судья рецидивисты ике йылға ҡаты режимлы колонияға оҙатҡан,  30 мең һум штраф та түләргә кәрәк буласаҡ.

Автор:Динара Сафиуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика