Иптәшен ҡотҡарам тип аяҡһыҙ ҡалған

«Юлдаш» радиоһы журналисы, МХО яугиры Байтулла Фәтҡуллин — ысын Герой. Июль аҙағында ул яралы иптәшен ут эсенән сығарыу өсөн алғы һыҙыҡҡа юллана. Көс-хәл менән ағаслы урынға етергә әҙ генә ҡалғас, шартлау яңғырай. Байтулла ҡаты яралана. Иптәштәре уның үҙен ут аҫтынан сығаралар.
Хәҙер батыр яугир госпиталдә. Табиптар уның аяғын ампутациялау буйынса операция яһай. Көслө рухлы Байтулла бирешмәй. Ул үлемдән ҡотҡарған яралы иптәше лә иҫән ҡала. Хәҙер икеһе бергә дауалана. Ҡаһарман яугирҙарға ныҡлыҡ теләйбеҙ.