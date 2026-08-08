+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Августа , 09:10

Иптәшен ҡотҡарам тип аяҡһыҙ ҡалған

Байтулла Фәтҡуллин - ысын Герой!

Иптәшен ҡотҡарам тип аяҡһыҙ ҡалғанИптәшен ҡотҡарам тип аяҡһыҙ ҡалған
Иптәшен ҡотҡарам тип аяҡһыҙ ҡалған

«Юлдаш» радиоһы журналисы, МХО яугиры Байтулла Фәтҡуллин — ысын Герой. Июль аҙағында ул яралы иптәшен ут эсенән сығарыу өсөн алғы һыҙыҡҡа юллана. Көс-хәл менән ағаслы урынға етергә әҙ генә ҡалғас, шартлау яңғырай. Байтулла ҡаты яралана. Иптәштәре уның үҙен ут аҫтынан сығаралар.

 Хәҙер батыр яугир госпиталдә. Табиптар уның аяғын ампутациялау буйынса операция яһай. Көслө рухлы Байтулла бирешмәй. Ул үлемдән ҡотҡарған яралы иптәше лә иҫән ҡала. Хәҙер икеһе бергә дауалана.  Ҡаһарман яугирҙарға ныҡлыҡ теләйбеҙ.

Автор:Динара Сафиуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика