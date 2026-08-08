Өфөлә көрәшселәр йыйылды

Өфөлә Санкт-Петербургтың «Турбостроитель» дзюдо клубы вәкилдәре, Башҡортостандың дзюдосылары һәм ветерандары осрашты. Бындай осрашыу күнекмәләр үткәреүҙән тыш, спортсыларҙы берләштереү, тәжрибә уртаҡлашыу һәм дзюдо традицияларын һаҡлау йәһәтенән әһәмиәтле.
Әлеге ваҡытта Өфөлә «Турбостроитель» дзюдосылары шөғөлләнә. Күнекмәләр Рәсәйҙең халыҡ-ара класлы спорт мастеры, 2000 һәм 2004 йылдарҙағы Олимпия уйындарында ҡатнашыусы Евгений Станев һәм СССР-ҙың спорт мастеры, юғары категориялы тренер Данил Волович етәкселегендә үтә. Евгений Станев белдереүенсә, команда Өфөгә Рәсәй халыҡтары спартакиадаһынан һуң килгән.
- Беҙ комплекстағы шарттарға хайран ҡалдыҡ. Бында тулы күнекмәләр процесы өсөн бөтә нәмә бар: ҡунаҡхана, бассейн, спорт майҙансыҡтары. Урамда махсус һәм кросс әҙерлеге үткәрәбеҙ. Күнекмәләр өсөн ысынлап та бөтә уңайлыҡтар булдырылған, - тип билдәләне Евгений Станев.
«Турбостроитель» спортсылары ла юғары баһа бирҙе: "Өфөнөң Көрәш һарайы бик оҡшаны. Беҙгә бындағы спортсыларҙың ҡушылыуы бик яҡшы: бергәләп көрәшәбеҙ, тәжрибә һәм белем менән уртаҡлашабыҙ», - тип һөйләне «Турбостроитель» клубы спортсыһы Константин Шиенку.
Шулай уҡ Көрәш һарайында һуҡырҙар һәм һаңғырауҙар спорты буйынса республика дзюдосылары күнекмәләре үтә, улар ҙур халыҡ-ара ярыштарға әҙерләнә.
"Беҙҙең Көрәш һарайына Рәсәйҙең иң ҡеүәтле клубтарының береһе килеүе мөһим ваҡиға. Минең өсөн Санкт-Петербург бик яҡын, был ҡалала мин Лесгафт исемендәге физик культура институтын тамамланым. Һуҡырҙар спорты буйынса спортсыларыбыҙ хәҙер Донъя чемпионатына, һаңғырауҙар спорты буйынса Европа чемпионатына әҙерләнә. Бөгөн спортта яңы методикалар, яңы алымдар барлыҡҡа килә, шуға бындай берлектәге күнекмәләр бик кәрәк», - тип билдәләне В. Пегов, РСФСР-ҙың атҡаҙанған тренеры, халыҡ-ара класлы спорт мастеры, күреү һәм ишетеү һәләте насар спортсыларҙы әҙерләү буйынса Башҡортостандың алдынғы белгестәренең береһе.
"Турбостроитель" клубы 1969 йылдан эшләп килә. Клубҡа Рәсәйҙең атҡаҙанған тренеры Анатолий Рахлин нигеҙ һалған һәм ярты быуаттан ашыу осорҙа данлыҡлы спортсыларҙың тотош плеядаһын тәрбиәләгән. Анатолий Рахлин мәктәбе тәрбиәләнеүселәренең береһе - Рәсәй Президенты Владимир Путин. Бөгөн клуб спортсылары Санкт-Петербург йыйылма командаһы составына инә, ул 2024 һәм 2025 йылдарҙа дзюдо буйынса Рәсәй команда чемпионатында еңеүсе була. 2025 йылда “Турбостроитель” ирҙәр командаһы Континенталь дзюдо лигаһында еңеү яулай.
Көрәш һарайы бер майҙансыҡта көслө спорт мәктәптәрен, спортсыларҙы, тренерҙарҙы һәм ветерандарҙы берләштерҙе.
Евгений Баранов фотоһы.