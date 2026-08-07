Салауат театрында - шатлыҡлы ваҡиға

Салауат башҡорт дәүләт драма театры шулай уҡ илдең иң яҡшы егерме коллективы иҫәбенә инде.
Яңы спектакль Волгоград драматургы, Рәсәй балалар һәм үҫмерҙәр яҙыусылары Союзы ағзаһы Андрей Белоножкиндың «Павлов йорто балалары» исемле пьесаһы буйынса ҡуйыласаҡ. Режиссеры - Стәрлетамаҡтан Әлфинур Ғәзимова.
Балалар һәм үҫмерҙәр өсөн ижад ителгән спектаклдең премьераһы 94-се театр миҙгеленең көҙөнә планлаштырылған. Спектакль «Пушкин картаһы» буйынса ҡуйыла, был уны бөтә республика уҡыусылары һәм студенттары өсөн асыҡ итәсәк.
«Павлов йорто балалары» проекты - репертуарҙа сираттағы спектакль генә түгел, ә әһәмиәтле мәҙәни ваҡиға ла. Ул театрҙың тарихи хәтерҙе һаҡлау, патриотик тәрбиәләү буйынса миссияһын дауам итә.