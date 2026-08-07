+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Августа , 11:24

Салауат театрында - шатлыҡлы ваҡиға

Коллектив Рәсәй Мәҙәниәт министрлығы үткәргән «Рус миҙгелдәре» икенсе Бөтә Рәсәй конкурсында еңеү яулап, яңы спектакль ҡуйыуға грант алды.

Салауат театрында - шатлыҡлы ваҡиғаСалауат театрында - шатлыҡлы ваҡиға
Салауат театрында - шатлыҡлы ваҡиға

Салауат башҡорт дәүләт драма театры шулай уҡ илдең иң яҡшы егерме коллективы иҫәбенә инде.

Яңы спектакль Волгоград драматургы, Рәсәй балалар һәм үҫмерҙәр яҙыусылары Союзы ағзаһы Андрей Белоножкиндың «Павлов йорто балалары» исемле пьесаһы буйынса ҡуйыласаҡ. Режиссеры - Стәрлетамаҡтан Әлфинур Ғәзимова.

Балалар һәм үҫмерҙәр өсөн ижад ителгән спектаклдең премьераһы 94-се театр миҙгеленең көҙөнә планлаштырылған. Спектакль «Пушкин картаһы» буйынса ҡуйыла, был уны бөтә республика уҡыусылары һәм студенттары өсөн асыҡ итәсәк.
«Павлов йорто балалары» проекты - репертуарҙа сираттағы спектакль генә түгел, ә әһәмиәтле мәҙәни ваҡиға ла. Ул театрҙың тарихи хәтерҙе һаҡлау, патриотик тәрбиәләү буйынса миссияһын дауам итә.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика