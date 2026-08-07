+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Августа , 04:30

Башҡортостан - ғилми-популяр туризм буйынса лидер

РФ Хөкүмәте Рәйесе урынбаҫары Дмитрий Чернышевский менән РФ фән һәм юғары белем министры Валерий Фальков илебеҙҙә ғәмәлдә булған Фән һәм технологияларҙың ун йыллығы буйынса ғилми-популяр туризм маршруттары тураһында һөйләгәндә был өлкәлә уңышлы эшләүсе төбәктәрҙе лә телгә алған. Беҙҙең республика, был йәһәттән, күптәргә өлгө күрһәтә ала.

Башҡортостан - ғилми-популяр туризм буйынса лидерБашҡортостан - ғилми-популяр туризм буйынса лидер
Башҡортостан - ғилми-популяр туризм буйынса лидер
Махсус программалар белем биреү, мәғрифәт сараларын үҙ эсенә ала. Уларға ярашлы, туристар ғилми-тикшеренеү объекттарына сәйәхәт итә. Рәсәйҙә әле ошо юҫыҡта 110 маршрут төҙөлгән.
Ғилми-популяр туризм буйынса лидерҙар - Санкт-Петербург, Тыва, Башҡортостан, Саха республикалары, Краснодар, Красноярск, Пермь, Ставропольск крайҙары, Амур, Архангельск, Иркутск, Һамар һәм өлкәләр.
Башҡортостанда төрлө тармаҡта туғыҙ маршрут булдырылған. Улар буйынса теләгән һәр кем йөрөй ала. Экскурсияға яҙылыу: https://turizm.nocrb.ru/  сайтында.
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика