Башҡортостан - ғилми-популяр туризм буйынса лидер

Махсус программалар белем биреү, мәғрифәт сараларын үҙ эсенә ала. Уларға ярашлы, туристар ғилми-тикшеренеү объекттарына сәйәхәт итә. Рәсәйҙә әле ошо юҫыҡта 110 маршрут төҙөлгән.
Ғилми-популяр туризм буйынса лидерҙар - Санкт-Петербург, Тыва, Башҡортостан, Саха республикалары, Краснодар, Красноярск, Пермь, Ставропольск крайҙары, Амур, Архангельск, Иркутск, Һамар һәм өлкәләр.
Башҡортостанда төрлө тармаҡта туғыҙ маршрут булдырылған. Улар буйынса теләгән һәр кем йөрөй ала. Экскурсияға яҙылыу: https://turizm.nocrb.ru/
сайтында.