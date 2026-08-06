“Zа единство – Zа берҙәмлек” фестивале тамамланды

Йылайыр районында ике көн буйы шаулап-гөрләп барған «Za единство — Za берҙәмлек» йәштәр фестивале тамамланды. Йәмле Һаҡмар буйында республиканың биш йөҙҙән ашыу иң креатив, дәртле һәм талантлы йәштәре йыйылды. Улар ике көн дауамында бер-береһе менән танышып, яҡын дуҫтарға әйләнде, үҙҙәренең проекттарын яҡланы, идеялары менән бүлеште, усаҡ янында бергәләп яратҡан йырҙарын башҡарҙы.
Урал аръяғы агроинженерия колледжының пилотһыҙ осоу аппараттарына идара итеү буйынса оҫталыҡ дәресе лә мөһим булды: күптәр заманса технологиялар менән ҡыҙыҡһыныуын белдерҙе.
Фестивалде ябыу тантанаһында Йылайыр районы башлығы Борис Мелкоедов тап шундай дәртле, сәмле йәштәр төбәктең төп таянысы булыуын һыҙыҡ өҫтөнә алды һәм ҡыҙҙар-егеттәргә сағыу идеяларын ысынбарлыҡҡа әйләндереүҙәрен теләне.
Республиканың Йәштәр сәйәсәте министры Вито Сабиров иң әүҙемдәрҙе Башҡортостан Республикаһы Башлығы грамотаһы менән бүләкләне. Сара сиктәрендә “Росмолодежь” программаһы гранттары тапшырылыуы – фестивалдең иң көтөп алынған йәнле өлөшө булды. Гранттар йәштәргә үҙҙәренең социаль һәм ижади проекттарын тормошҡа ашырырға ярҙам итәсәк.
Йәштәр Йылайыр еренән матур тәьҫортаттар, дәрт-дарман алып таралышты. Ә иң мөһиме, фестиваль республика йәштәренең берҙәм булыуын күрһәтте.