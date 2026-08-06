+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Августа , 11:30

Йә, Хоҙай! Балаһын ҡотҡарам тип үлгән!

Сабыйын ҡотҡарам тип, күп балалы әсә,  3 йәшлек улы менән етенсе ҡаттың тәҙрәһенән ҡолап төшкән. Ул башҡа балаларының күҙ алдында һәләк булған.

Йә, Хоҙай! Балаһын ҡотҡарам тип үлгән!Йә, Хоҙай! Балаһын ҡотҡарам тип үлгән!
Йә, Хоҙай! Балаһын ҡотҡарам тип үлгән!

Ҡот осҡос хәл Мәскәү өлкәһендә (Подмосковьела) була. SHOT мәғлүмәттәре буйынса, 3 йәшлек малай ағайҙары һәм апаһы менән тәҙрә төбөндә уйнаған, ниндәйҙер мәлдә ул тәҙрәнән сығып осҡан. 39 йәшлек әсә улын тотоп ҡалырға тырышҡан, ләкин уның менән бергә аҫҡа осоп төшкән. Бөтә ваҡиға ла һанаулы секундтар эсендә булған. Башҡа өс бала әсәһенең һәм ҡустыһының һәләк булыуына шаһит булған.

Шаһиттар ашығыс ярҙам саҡыртҡан, ләкин баланы ҡотҡарып ҡала алмағандар — ул һәләк булған. Ҡатынды дауаханаға алып барыуға өлгәшкәндәр, әмма алған йәрәхәттәрҙән ул да йән биргән. Ҡатын кассир ярҙамсыһы булып эшләгән һәм видеомонтаж менән шөғөлләнгән.

Күршеләре һөйләүенсә, бынан бер нисә йыл элек ошо уҡ йортта ошондай уҡ хәл булған: тәҙрәнән бер егет ҡолап төшөп үлгән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика