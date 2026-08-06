Шок! Зыяратта атышҡандар!

Ҡушнаренко район суды ҡорал ҡулланып хулиганлыҡ ҡылыуҙа ғәйепле тип танылған Өфөнөң өс йәшәүсеһенә ҡарата хөкөм ҡарары сығарҙы.
Судта билдәләнеүенсә, 2024 йылдың 15 июнендә бер төркөм йәштәр, билдәһеҙ моделдәге пистолеттар менән ҡоралланып, Ҡушнаренко районындағы зыяратҡа килгән. Быға фигуранттарҙың береһенең атаһы менән зыян күреүсе араһында алдараҡ булған низағ сәбәпсе булған.
Йәмәғәт урынында булып, енәйәтселәр демонстратив рәүештә ҡәберлектәр янына үткән, ул ваҡытта унда кешеләр булған. Һөжүм яһаусыларҙың береһе һауаға атҡан һәм барыһының да зыяраттан китеүен талап иткән. Шунан һуң төркөм ағзалары зыян күреүсенең ҡулдарына, аяҡтарына пистолет менән күп һанлы һуғыуҙар яһаған, ә унан һуң уға ҡарата ут асҡан.
Зыян күреүсенең ҡулы һәм бото яраланған, был һаулыҡҡа еңел зыян килтереү тип баһаланған. Бынан тыш, енәйәтселәр унда булған башҡа кешеләргә лә ҡорал менән янаған.
Һөжүмдән һуң төркөм ҡасырға маташҡан, эҙәрлекләү барышында һөжүм итеүселәрҙең береһе икенсе зыян күреүсенең автомобиленә пистолеттан атҡан һәм артҡы быялаһын ярған.